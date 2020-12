Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Serré Dans l'unique match du jour le Barys remporte sur un score serré le derby asiatique Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/12/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan : 1-2 ap



hcredstar.com Le Barys s'impose de justesse devant Pékin

Match de rattrapage en pleine trêve internationale, le Red Star Kunlun reçoit Nur-Sultan pour un match théoriquement facile pour les visiteurs.

Le premier tiers démarre mollement de part et d'autres, les deux équipes se livrent à un long round d'observation. Finalement en fin de période, sur une bonne offensive, les Chinois ouvrent la marque. La pression est forte sur la cage kazakhe, la défense dégage comme elle peut, Shinkaruk récupère dans l'axe et vient fusiller Karlsson, au sol (1-0).

Le jeu se muscle au deuxième tiers, les deux équipes sont plus motivées. Le Red Star est plus entreprenant mais il ne parvient pas à doubler son avance. Il doit de plus rester concentré pour éviter le retour de son adversaire, c'est sur le même score que s'achève le deuxième acte.

Le Barys met les bouchées doubles pour revenir au score. Les lancers pleuvent mais Smith parvient à juguler la charge adverse. Kunlun plie de tous côtés et finit logiquement par céder. Sur un engagement gagné en zone offensive, Videll dévie parfaitement dans l'angle opposé pour Daniyar qui pousse au fond pour son premier but KHL (1-1).

Nur-Sultan accélère pour en finir, mais sans y parvenir avant la sirène finale. Il faut donc disputer une prolongation. Mikhaïlis remet plein axe pour Darren Dietz qui y va de son coup de canon, pour servir la victoire sur un plateau au Barys (1-2).

Nur-Sultan l'emporte, conforte sa huitième place et revient à trois points de la septième, avec quatre matchs de retard encore. Pékin prend un point et reste avant-dernier en Orient.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Darren Dietz

** : Jeremy Smith

