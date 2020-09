Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Seul en tête Omsk corrige Magnitka et profite du revers de l'Avto contre le Torpedo pour être seul en tête de l'Orient. A l'Ouest, Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2020 à 06:00 Tweeter

Nijni Novgorod : 3-4 TAB

Magnitogorsk - Omsk : 0-4

Helsinki - Kazan : ANNULE

Saint-Pétersbourg - Iaroslavl :

Riga - Nijnekamsk : ANNULE



KHL Omsk surclasse Magnitogorsk et est seul en tête de l'Est

L'Avangard et Magnitogorsk tous deux en tête de l'Orient et également invaincus s'affrontent pour un choc au sommet de la conférence. Les visiteurs sont rapidement aux avants postes et ouvrent rapidement les compteurs. Pokka slape de la bleue, Olkinuora repousse mais ne peut bloquer, Toltchinsky pousse au fond. MMK presse pour revenir sans succès avant la première sirène. Omsk domine très nettement la période médiane, en powerplay Toltchinsky dévie au deuxième poteau pour Zernov qui double la mise. Dans la foulée, Kaski alourdit encore le score d'un imparable tir en lucarne. Le dernier tiers est disputé sur un très haut niveau, Garipov tient bon sous le feu métallurgiste. Toltchinsky mène une charge solitaire et alourdit la mise. L'Avangard cartonne et se retrouve seul en tête, avec 25 arrêts Garipov signe un jeu blanc.

Le Torpedo remporte un match difficile sur la glace d'Ekaterinbourg mais parvient à se replacer en milieu de tableau. Premier revers pour l'Avtomobilist mais avec un point sauvé se maintient à la deuxième place. Les deux équipes se disputent un vrai match équilibré et si par deux fois les locaux mènent au score, les visiteurs reviennent à chaque fois puis prennent les commandes à la mi-match mais en supériorité numérique les Ouraliens égalisent grâc à un deuxième but de Macek. Les tirs au but finissent par donner la victoire à NN.



Le SKA recevait Iaroslavl pour un duel en tête de l'Occident. La partie commence parfaitement pour les locaux qui mènent 3-0 au début du deuxième vingt. Alekseev puis Cherepanov remettent le Loko dans le bon sens, mais il est trop tard. Le SKA s'offre même un dernier but en cage vide pour assurer sa victoire.

Helsinki et Nijnekamsk en quatorzaine pour COVID doivent annuler leurs prochains matchs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Toltchinsky (Avangard Omsk)

** : Brooks Macek (Avtomobilist Ekaterinbourg)

*** : Sergeï Toltchinsky (Avangard Omsk)
** : Brooks Macek (Avtomobilist Ekaterinbourg)
* : Igor Ojiganov (SKA Saint-Pétersbourg)











