Premier match à Moscou dans cette finale KHL 2022, le CSKA espère reprendre les devants face à Magnitogorsk.

Le premier tiers est équilibré mais le Metallurg est le premier devant, Leipsic trouve la faille dans son ancienne équipe à la mi période.

Magnitogorsk hausse le ton au deuxième vingt et domine le jeu, logiquement Videll double la marque.

L'entame du dernier vingt voit l'halali du CSKA. Yakovlev creuse l'écart en suppériorité numérique. Dans la foulée, Leipsic inscrit son deuxième but de la soirée pour porter le score à 4-0.

Les Moscovites poussent pour revenir dans la partie mais Kochetchkin maintient la porte fermée à double tour et blanchit avec 33 arrêts.

Magnitka remporte un match référence et frappe les esprits pour prendre les devants dans la série et retrouver l'avantage de la glace. Match 4 toujours dans la capitale russe, dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vasily Kochetchkin

** : Brendan Leipsic

