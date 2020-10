Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Sotchi c'est pas fini Sotchi se relance avec un bon succs, le CSKA reste sempiternel leader occidental. A l'Est, Kazan repasse en tte, Magnitogorsk 4e, le Traktor continue de gagner Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 24/10/2020 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 2-4

Nur-Sultan - Kazan : 1-3

Tcherepovets - Magnitogorsk : 4-5

Podolsk - Sotchi : 2-5

CSKA Moscou - Minsk : 5-1



KHL Sotchi domine nettement le Vityaz

Le Vityaz en forme doit gagner pour repasser du bon côté de la barre, la réception de Sotchi en grande difficultés, devrait déboucher sur une victoire banlieusarde, raté. Le Leopard domine le premier tiers mais sans parvenir à faire bouger le tableau d'affichage. Dès l'entame du deuxième tiers, Aleksandrov slape de loin, Ejov repousse mais Tochitsky propulse le rebond au fond des filets locaux. Une faute visiteuse permet à Danforth d'égaliser en supériorité. Sotchi repart de l'avant, Rundblad dévie parfaitement au second poteau pour Kolgotin qui n'a plus qu'à ajuster la cage ouverte. Danforth égalise une deuxième fois en supériorité numérique. Dès la reprise du dernier tiers, le powerplay visiteur fait également mouche, Shmelyov lance, Kolgotin dévie au fond et remet les siens devant. Les sudistes haussent le ton, les locaux sont sanctionnés, Rundblad se charge de doubler la marque. Podolsk sort son gardien mais Shmelyov prend tout le monde de vitesse et marque dans la cage vide. Net succès de Sotchi qui se relance un peu au classement et espère rapidement sortir du tunnel.

Le CSKA inflinge une lourde défaite à Minsk, la quatrième consécutive. Cinq buteurs différents ont troué le filet biélorusse mais Slepychev, Andronov, Kempe, Naumenkov et Goldobin s'offrent tous deux points chacun.



hcbarys.kz Kazan l'emporte Nur-Sultan et repasse premier

Un succès remporté à Nur-Sultan permet à l'Ak-Bars de récupérer la première place de l'Orient. les deux équipes ont été longtemps dos à dos et c'est un bon dernier tiers qui permet à Kazan de l'emporter grâce à deux buts inscrits par Yudin et Tikhonov.

Le Metallurg s'impose très difficilement à Tcherepovets et grâce à un tour de force réalisé dans les dernières minutes de la partie. Après un premier tiers sans but, les visiteurs ouvrent la marque mais pas pour longtemps. 3 buts en 10 minutes permettent au Severstal de mener confortablement après 40 minutes. Mozyakin réduit l'écart mais dans la foulée les locaux reprennent 2 longueurs d'avance. MMK presse et un doublé de Pesonen permet d'égaliser. A 2 minutes de la fin, Beck donne la victoire aux métallurgistes qui s'emparent du quatrième fauteuil.

Le Traktor poursuit sa très bonne phase en s'imposant à Khabarovsk, l'équipe en forme du moment, pour sa quatrième victoire en cinq matchs. Le premier tiers dominé par l'Amur lui permet de mener 2-1. Kravtsov de retour de blessure, égalise dès la reprise. Isayev donne l'avantage en dernière période avant que Hyka ne conclue en cage vide. Tchelyabinsk lorgne de plus en plus sur la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shmelyov (Leopard Sotchi)

** : Taylor Beck (Metallurg Magnitogorsk)

