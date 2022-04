Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Sur une dynamique Le SKA remporte une deuxième victoire de suite et n'est plus qu'à un succès de la finale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2022 à 06:36 Tweeter

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 3-2 (3-2)



KHL Le SKA remporte le match 5 et se rapproche du but

Le SKA se rapproche de la finale de la Coupe Gagarin avec une troisième victoire contre le CSKA dans la finale de conférence occidentale. Une victoire qui a de nouveau été chèrement acquise. Menés à deux reprises par un doublé de Svetlakov, les Pétersbourgeois ont su à chaque fois revenir à hauteur. D'abord par Volkov puis par Moiseyev.

Le dernier tiers est âprement disputé, les visiteurs sont un peu plus tranchants mais ils ne trouvent pas la faille. Sur un powerplay en fin de partie, Fantenberg trouve la faille à 1'20 de la sirène finale. Le CSKA presse pour égaliser, en vain.

Saint-Pétersbourg fait un grand pas vers le tour suivant mais il faudra aller l'emporter à Moscou demain pour ne pas revenir à domicile pour un septième match. Dos au mur, le CSKA n'a plus le choix il devra gagner à domicile pour continuer de lutter.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andreï Svetlakov

** : Lars Johansson

*** : Andreï Svetlakov

** : Lars Johansson

* : Danila Moiseyev











