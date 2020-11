Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Tonitruant ! Le Dinamo Minsk inscrit 5 buts dans les 10 premires minutes pour s'assurer une trs nette victoire Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 12/11/2020 06:00 Tweeter

Minsk : 0-6



KHL Minsk crase litralement Novossibirsk

Novossibirsk qui retrouve le jeu après la trêve reçoit Minsk en plein décrochage au classement occidental et qui est désormais 8e au bord du gouffre. La partie commence de la mauvaiuse façon pour les locaux qui sont pénalisés d'entrée. Menell de la bleue profite du trafic pour ouvrir la marque d'un bon slap (0-1).

Les Biélorusses restent à l'offensive et ne vont pas tarder à doubler leur avance. Solovyov d'un surpuissant slap troue à son tour le filet local (0-2).

NSK change déjà son gardien et Krasotkin vient remplacer Säteri après à peine 7 minutes de jeu, mais rien ne s'arrange, bien au contraire. Sharangovitch contourne le but et vient marquer au deuxième poteau pour creuser l'écart (0-3).

Moins de trente secondes après les bisons inscrivent un nouveau but. Protas dévie le tir de Voronin pour une quatrième réalisation (0-4).

La tonitruante démonstration du Dinamo se poursuit tout comme le naufrage de son adversaire. L'engagement qui suit le but est gagné, Menell sert Usov qui fusille le portier (0-5).

Minsk vient d'inscrire 5 buts dans les dix premières minutes et trois en à peine 45 secondes, le Sibir est au tapis. Nouveau changement de gardien, cette fois c'est Krasotkin sort et Säteri revient au jeu.

Novossibirsk tente bien de refaire son retard mais ne parvient pas à déjouer Furch. Les esprits s'échauffent et les pénalités pleuvent au deuxième tiers. A cinq contre trois, Kozun trouve la faille en angle fermé pour accroître encore un peu plus l'avance des siens (0-6).

Le Sibir se montre entreprenant au dernier tiers mais ne peut même pas sauver la face et Furch blanchit avec 34 arrêts. Tonitruant succès pour Minsk qui récupère la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Brennan Menell

** : Dominik Furch

* : Ryan Spooner



