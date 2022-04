Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Toujours en vie Le CSKA sauve une deuxième balle de match à domicile et pousse à la tenue d'un septième match décisif dans la finale KHL Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2022 à 20:31 Tweeter

CSKA Moscou - Magnitogorsk : 2-1 (3-3)



KHL

Le CSKA toujours dos au mur dans la série doit l'emporter à domicile pour pousser à la tenue d'un septième match décisif face à Magnitogorsk qui peut en finir s'il l'emporte.

Kamenev ouvre rapidement la marque pour les locaux. La partie est globalement équilibrée mais Grigorenko profite d'un powerplay pour doubler la mise.

Les Moscovites dominent nettement le tiers médiant mais le score en reste là jusque dans les derniers instants. Chibisov en solitaire convertit son propre rebond pour réduire la marque.

Les deux équipes se neutralisent au dernier tiers et malgré un effort métallurgiste en fin de partie, le score en reste là.

Deuxième victoire dans des matchs couperet pour le CSKA qui a clairement inversé la tendance et troqué le rapport de force. Le Metallurg échoue pour la deuxième fois à conclure, la pression a changé de camp.

Match décisif samedi à Magnitogorsk, le vainqueur sera champion de KHL dans une année très étrange et sans vraiment de saveur...



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Sergeï Plotnikov

** : Vasily Kochetchkin

