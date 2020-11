Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Toujours plus froid Le Sibir continue de gagner, victoire galement pour les verts, Kazan et Oufa Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 26/11/2020 06:00 Tweeter

Kazan : 2-3 TAB

Oufa - Nijnekamsk : 6-2

Riga - Novossibirsk : 2-3



dinamoriga.lv Le Sibir de Steri rsiste Riga

Le Sibir après un succès tonitruant dans la capitale russe, continue son voyage occidental et se rend dans la capitale lettone pour y affronter Riga. Les visiteurs se montrent percutants d'entrée de jeu, une magnifique offensive à trois permet aux Sibériens de prendre les commandes. Li trouve Romantsev qui dévie parfaitement au second poteau pour Jormakka qui n'a plus qu'à pousser dans la cage vide. Novossibirsk poursuit sur sa lancée et double la mise dans la minute suivante. Puustinen enfonce la défense et ajuste la lucarne parfaitement. Riga réagit bien et domine nettement le tiers médiant, Murray lance depuis la bleue, Zyryanov dévie au fond. Profitant d'un powerplay à l'entame du dernier tiers, Indrasis fait exploser la lucarne depuis le cercle droit et égalise. NSK repart à ses devoirs et Shachkov profite de l'écran devant la cage lettone pour redonner l'avantage aux Russes. Les visiteurs tiennent et emportent le match. Le Sibir repasse septième en Orient.

Oufa n'a pas tremblé à domicile et surclasse Nijnekamsk. Les locaux menaient déjà après moins d'une minute grâce à Alekseyev. Les loups ne tardent pas à égaliser, mais Alekseyev remet les siens devant. Les Nordiques verts font le show, Manninen puis Larsen alourdissent la mise avant les dix premières minutes. Nijnekamsk parvient à réduire l'écart au tiers médiant par Poryadin. Le Salavat Yulaev reprend la main au dernier tiers et surclasse son adversaire en inscrivant encore deux buts signés Hartikainen et le rookie Amirov. Oufa s'empare du quatrième fauteuil, le Neftekhimik reste embourbé dans les profondeurs du général.

L'Ak Bars remporte au forceps le classico oriental à Magnitogorsk. Le premier tiers est plutôt aux mains des visiteurs et Dawes ouvre le score sur un service de Da Costa. Profitant d'un powerplay dès l'entame du deuxième tiers, Mozyakin égalise. La partie est disputée sur un bon niveau, Karpov parvient à donner l'avantage aux locaux, mais pour peu de temps. Glukhov ne tarde pas à égaliser. Il faut avoir recours à une séance de fusillade pour déterminer le nom du vainqueur, Dawes est le seul a marquer, par deux fois, côté tatar et donne la victoire aux siens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)

** : Aleksandr Alekseyev (Salavat Yulaev Oufa)

* : Egor Milovzorov (Sibir Novossibirsk)



