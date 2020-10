Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Tracer le sillon Le Traktor passe 4me, l'Avto et Oufa rebondissent, le Sibir entre dans le bon groupe, Pkin rebondit avec talent. A l'Ouest le Dynamo Moscou, Minsk et Sotchi rebondissent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 29/10/2020 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Iaroslavl : 1-0 ap

Magnitogorsk - Novossibirsk : 0-3

Oufa - Khabarovsk : 4-1

Tchelyabinsk - Nijni Novgorod : 4-1

Minsk - Riga : 3-0

Sotchi - Nur-Sultan : 3-0

Helsinki - Podolsk : REPORTE

Dynamo Moscou - Omsk : 3-2 ap

Saint-Pétersbourg - Pékin : 1-2



KHL Le Traktor domine le Torpedo et prend la 4e place

Le Traktor en pleine forme reçoit le Torpedo qui fait du yoyo et qui tente de se maintenir dans le bon groupe. Les locaux dominent la première période et ouvrent la marque en powerplay sur un bon lancer du poignet plein axe de Aberg. Dès l'entame du deuxième vingt, Kosov parvient à partir seul en contre et glisse entre les pads de Melnichuk pour doubler la mise. Les ours continuent leur jeu à toute allure, Ogurtsov creuse encore l'écart d'un coup de canon. Le Torpedo muet pendant 40 minutes se réveille enfin au dernier tiers. En supériorité numérique, Chekhovitch dans le slot, débloque le compteur visiteur. NN accélère pour recoller mais sans résultat. Le Traktor contre à deux, Aberg lance mais rate le cadre, le palet ricoche sur la bande derrière la cage et repart dans l'autre angle, Polygalov reprend victorieusement. La messe est dite, Tchelyabinsk l'emporte et s'empare du quatrième fauteuil, Nijni Novgorod glisse à la neuvième place.

L'Avtomobilist remporte sur un mini-score le maxi match de l'automne face à Iaroslavl qui voit sa série de victoire prendre fin. Kovar repousse les 35 lancers du Lokomotiv et blanchit. Après soixante minutes sans but, il faut disputer une prolongation. Makeyev parvient à partir dans le dos de la défense, il chute, mais à genoux sur la glace transmet à Macek qui troue le but dans une clameur et délivre Ekaterinbourg qui se rapproche à une longueur de la première place.

Oufa se relance en dominant Khabarovsk avec quatre buts inscrits en à peine trois minutes.

Le Sibir s'impose avec brio sur la glace de Magnitogorsk grâce à un doublé de Milovzorov et un blanchissage de Säteri (32 arrêts). Grâce à cette victoire Novossibirsk monte au huitième rang.

Victoire surprise pour le Red Star Kunlun sur la glace de Saint-Pétersbourg. Pourtant Marchenko avait donné l'avantage aux locaux au premier tiers, mais une énorme fin de deuxième période permet à Wong d'égaliser et à Sproul de donner l'avantage dans la minute qui suit. Hrubec s'offre une énorme performance devant le but chinois avec 42 arrêts.



KHL Le Dynamo Moscou arrache la victoire contre Omsk

Le Dynamo Moscou très décevant lors de ses dernières sorties reçoit l'Avangard l'une des meilleures équipes de la ligue, les fans bleus et blancs peuvent s'inquiéter. Le Dynamo pourtant démarre pied au plancher et se montre tranchant dès l'entamme, la domination se concrétise en supériorité numérique, une belle confusion devant la cage permet à Kagarlitsky de pousser au fond. La partie s'équilibre au deuxième vingt et les visiteurs répondent du tac au tac. Tolchinsky égalise dans le rond droit en supériorité. Au dernier tiers l'Avangard frappe d'entrée, c'est encore Tolchinsky qui vient cueillir Bocharov dans le cinquième trou. Omsk pousse pour tuer le match en vain, cela va coûter cher aux Sibériens. Dans les derniers instants, les policiers font le siège du but, Shipatchyov lance, mais le portier repousse, Kagarlitsky remet devant la cage où Lindberg pousse au fond à 44 secondes du terme alors que le public rugit. En prolongation, Lindberg se présente dans l'axe et dévie parfaitement au second poteau pour Tarasov qui prolonge dans la cage avangardiste et donne la victoire au club de la police.

Minsk se relance bien en dominant une équipe de Riga qui revient à peine d'isolement suite à des contaminations dans ses rangs. Un doublé de Sharangovitch et un blanchissage (22 arrêts) pour Kolosov, permettent aux bisons de l'emporter et de récupérer la quatrième place.

Sotchi continue son yoyo et cette fois remonte brutalement en infligeant un revers cinglant au Barys. Dans un match parfaitement maîtrisé, Miromanov marque un doublé. Le jeune gardien Tretyak, décidemment digne de son grand-père, blanchit avec 23 arrêts. Le Leopard réduit un peu l'écart avec ses prédecesseurs mais il reste tout de même encore en retrait.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

** : Oskar Lindberg (Dynamo Moscou)

