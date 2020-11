Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un anniversaire bien fêté Pour les 74 ans du club, le Dynamo s'impose avec brio, le SKA et le Severstal l'emportent également. A l'Est, Nijnekamsk rebondit et Oufa confirme Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/11/2020 à 06:00 Tweeter

Oufa - Nur-Sultan : 4-1

Magnitogorsk - Tcherepovets : 1-4

Tchelyabinsk - Dynamo Moscou : 2-5

Nijnekamsk - Spartak Moscou : 5-2

Saint-Pétersbourg - Khabarovsk : 5-3



dynamo.ru Jaskin et le Dynamo triomphent pour les 74 ans du club

Le Traktor auréolé de cinq victoires de rang reçoit le Dynamo Moscou à la relance en ce jour spécial où le club de la police fête ses 74 ans. Un bon premier tiers voit les Moscovites ouvrir la marque, Shipatchyov parvient à lancer parfaitement dans la profondeur Jaskin seul en break, d'un bon mouvement le Tchèque bat Will. Les locaux récupèrent un powerplay dès l'entame du deuxième tiers, Osnovin canonne, Bocharov bloque mal entre les pads et le palet termine au fond. Les Dynamistes repartent en avant, le slap de Sergeyev est repoussé par Will en urgence, Tarasov au rebond pousse dans le but. Les visiteurs dominent et Kagarlitsky derrière la cage remet plein axe pour Cajkovsky qui canonne au fond. Kulyomin en break est bloqué par le portier suédois, Lindberg a suivit et propulse au fond. Le Traktor, assommé sort son gardien. Tchelyabinsk parvient à se relancer, le slap d'Ogurtsov est dévié au fond par Shvaryov. Dès la reprise, Hietanen envoie un lourd lancer, Jaskin que la défense locale a laissé bien imprudement, seul devant l'enclave, dévie au fond. Echec et mat pour le Traktor qui chute lourdement tandis que les policiers confortent leur quatrième place.

Le SKA s'est fait quelques frayeurs contre Khabarovsk mais finit par s'imposer grâce notamment à un doublé de Kamenev. Deux points sont également comptés par Ojiganov, Aaltonen, Morozov, Burdasov et Marchenko.

hcnh.ru Le Neftekhimik Nijnekamsk surclasse le Spartak Moscou

Nijnekamsk inflige un cinglant coup d'arrêt au Spartak. Dès le premier tiers les locaux prennent leur adversaire à la gorge mais ne peuvent scorer. Le verrou moscovite finit par sauter au début du deuxième tiers. Poryadin et Bryntsev marquent à deux minutes d'intervale, Chibilyov creuse encore l'écart. Dès la reprise, les Loups trouvent encore la faille. En deux minutes, les Moscovites comptent deux buts et retrouvent un peu d'espoir, que Kucheryavenko vient doucher avec un cinquième but local. Les Raffineurs brisent leur série de 4 défaites de rang mais restent encore loin.

Oufa qui remonte la pente, reçoit un Barys en difficultés depuis plusieurs matchs. Les Kazakhs dominent l'entame du match et Starchenko ouvre les vannes. Hartikainen profite d'un powerplay pour égaliser. Le Salavat Yulaev inverse la tendance en deuxième période et fait le show, Kugrychev donne l'avantage aux locaux, avant que Kadeikin ne double la mise en powerplay. L'avantage numérique des Bachkirs continue de tourner comme un avion et Vorobyov creuse encore l'écart en supériorité dans la dernière période. La messe est dite.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Pavel Poryadin (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

