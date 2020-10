Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un derby comme il se doit Dans un match serr et de belle intensit le CSKA domine le Spartak Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 30/10/2020 06:00 Tweeter

CSKA Moscou : 2-3 ap



KHL Le CSKA s'impose de justesse contre le Spartak

Un seul match au programme dans cette journée de KHL mais un bien beau derby de Moscou, le Spartak qui peine en milieu de tableau reçoit le CSKA, impitoyable leader.

La partie commence vite et bien côté local avec de belles tentatives mais pourtant infructueuses. Les visiteurs répondent bien et tentent à leur tour leur chance sans plus de résultat. Après un premier tiers sans but, les Spartakistes sont pénalisés dès la rentrée. Le powerplay de l'armée rouge fait son boulot, Okulov dévie parfaitement dans l'angle opposé où Shalunov reprend victorieusement pour ouvrir les compteurs (0-1).

Les rouges et blancs tentent de repartir mais ils reculent sous de nombreuses fautes, Hudacek et sa défense parviennent à tenir le score et c'est sur ce mince avantage que la deuxième sirène retenti.

Le dernier tiers reprend vite, Naumenkov se distingue par un vilain coup de crosse dans l'entrejambe de Talaluev, le joueur du CSKA écope d'un 5+20 et quitte la glace sous les huées du public. En powerplay pendant cinq longues minutes, le club du peuple va faire fructifier. Shirokov parvient à glisser la rondelle dans le but et égalise (1-1).

Dans les dernières secondes du powerplay, Shirokov parvient à servir Lehterä côté mitaine, sa reprise instantanée termine dans le but alors que les tribunes grondent (2-1).

Le match semble avoir tourné, mais il reste encore du temps avant la sirène finale. Le CSKA met les bouchées doubles pour revenir et ses efforts finissent par être récompensés. Slepychev laisse en retrait dans le slot, Kempe propulse au fond (2-2).

Sans vainqueur à l'issue des 60 minutes, il faut disputer une prolongation. Okulov s'offre un slalom dans la défense, et chutant parvient quand même à servir Shalunov de l'autre côté, il met au fond et offre la victoire au leader (2-3).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Maksim Shalunov

** : Sergeï Shirokov

*** : Maksim Shalunov
** : Sergeï Shirokov
* : Konstantin Okulov











