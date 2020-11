Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un petit derby et c'est reparti Le Spartak remporte un beau derby. Le Dynamo suit le rythme en milieu de tableau, le SKA et le Lokomotiv assurent devant. a l'Est, Kazan reste confortablement en tte suivit par Omsk, le Traktor est dans la bonne partie du tableau tandis que Nijnekamsk remonte Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 11/11/2020 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Magnitogorsk : 2-1 ap

Iaroslavl - Nur-Sultan : 7-2

Nijnekamsk - Pékin : 6-3

Nijni Novgorod - Kazan : 2-6

Omsk - Sotchi : 3-2

Podolsk - Dynamo Moscou : 1-2

CSKA Moscou - Spartak Moscou : 3-4 ap

Helsinki - Saint-Pétersbourg : 1-4



KHL Le Spartak djoue le CSKA en prolongation dans le derby

Après une défaite contre le Dynamo dans le derby juste avant la trêve, le CSKA reçoit le Spartak pour un deuxième derby de suite. Goldobin traverse toute la glace déjoue tout le monde et bat le gardien pour ouvrir la marque côté local. Le CSKA surdomine, mais les visiteurs profitent d'un powerplay pour égaliser grâce à Bakos. La deuxième période est bien plus équilibrée et les frères ennemis se rendent coup pour coup. En supériorité, Mamin dans le slot en profite de la confusion pour pousser au fond et remettre les siens devant. En fin de période les Spartakistes égalisent grâce à une déviation de Shirokov sur le coup de canon de Kulik envoyé depuis la bleue. Le jeu accélère encore au dernier tiers, il est agréable et engagé. Le rookie Serikov d'un coup de canon inscrit son premier but KHL pour faire passer le Spartak devant pour la première fois de la partie.

Le Lokomotiv continue son parcours triomphal en corrigeant Nur-Sultan pour sa douzième victoire en 13 rencontres. Trois buts marqués dans chacun des deux premières périodes permettaient aux locaux de faire le show à domicile pour finir très nettement victorieux. Iaroslavl n'est plus qu'à un point de la première place avec un match de retard. Joie de courte durée, moins de deux minutes après, Slepychev égalise. Il faut donc disputer une prolongation, Svetlakov fait un dégagement complètement raté qui profite à Bakos qui part en break et d'un mouvement magnifique donne la victoire au club du peuple qui remporte le derby et s'empare de la sixième place.

Saint-Pétersbourg remporte le derby de la Baltique sans difficulté face à Helsinki. Le SKA prend rapidement de l'avance en première période. La nette domination pétersbourgeoise se traduit par un but à chaque période pour conclure en beauté cette rencontre.

Le Dynamo Moscou s'impose sur un petit score à Podolsk dans un match globalement bien maîtrisé. Rapidement devant grâce à des buts de Pulkkinen et Cajkovsky (auteur de deux points), les policiers ont bien geré le reste du match pour l'emporter et récupérer la quatrième place.



KHL Karlin dlivre le Traktor en prolongation

Le Traktor remporte de justesse le derby face à Magnitogorsk grâce à un but en prolongation de Karlin et se maintient à la quatrième place.

Kazan maintient sa première place en remportant un tonitruant succès sur la glace de Nijni Novgorod qui rechute lourdement. L'Ak Bars fait valser les compteurs : trois points pour Burmistrov, doublé pour Glukhov, deux points également pour Dawes, Tikhonov, Yudin et Da Costa avec deux assistances.

L'Avangard retrouve la deuxième place grâce à un petit succès face à Sotchi acquis notamment par un doublé de Tolchinsky et deux assistances de Boucher.

Le Neftekhimik remporte avec brio le duel des mal classés orientaux face à Pékin. Une excellente première moitié de rencontre permet aux loups d'engranger rapidement une belle avance et de mener jusqu'à 5-1. Le retour des Chinois en fin de partie n'est pas de nature à les inquiéter. Hudacek s'offre un doublé et trois points, Khairullin et Shafigullin comptent deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Bakos (Spartak Moscou)

** : Michal Cajkovsky (Dynamo Moscou)

* : Libor Hudacek (Neftekhimik Nijnekamsk)



