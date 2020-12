Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Une fonte tardive Les sidrurgistes du Severstal font fondre leur adversaire en prolongation. Dans l'autre match, le Barys aligne un troisime succs de rang Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 05/12/2020 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Iaroslavl : 3-1

Riga - Tcherepovets : 3-4 ap



KHL Le Severstal s'impose difficilement face Riga

Le Barys à la poursuite du wagon oriental reçoit Iaroslavl, un sérieux candidat cette année. Le premier tiers est dominé par les locaux qui ouvrent logiquement la marque apr Sagadeyev. Le deuxième tiers se joue sur un excellent rythme, Ivanov égalise mais le Barys reprend les devants grâce à un powerplay bien exploité par Frattin. Le Lokomotiv accélère au dernier tiers mais ne peut passer Ortio. Nur-Sultan conclut en cage vide et s'impose pour la troisième fois de suite pour refaire encore un peu son retard.

Riga toujours englué à la dernière place reçoit le Severstal qui cherche à rebondir. A l'issue d'un premier tiers nettement dominé par les locaux, Nättinen ouvre la marque pour les visiteurs. Riga réalise un début de partie en feu, il égalise puis Maione donne l'avantage dans la minute qui suit, le match est complètement renversé. La partie hachée par les pénalités, et les différentes supériorité changent plusieurs fois la donne. Morozov égalise mais Parchin remet les locaux devant avant que Vovchenko n'égalise encore et tout ça en supériorité. Les sidérurgistes dominent outrageusement la dernière période mais le score n'évolue plus. En prolongation, Lalonde parvient à s'échapper il sert Morozov qui reprend avec brio et donne la victoire à Tcherepovets.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Egor Morozov (Severstal Tcherepovets)

** : Denis Parchin (Dinamo Riga)

