KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Une habitude Dans l'unique match de la journe, les Jokerit l'emportent pour la 4e fois de suite contre Oufa, une habitude... Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 03/12/2020 06:00

Helsinki - Oufa : 3-1



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Les Jokerit Helsinki dominent Oufa pour la 4e fois de suite

Les Jokerit qui essaient de se maintenir dans la bonne partie du tableau reçoivent Oufa, une équipe qui leur réussi bien puisqu'ils ont gagné les trois dernières confrontations contre les Bachkirs. Dans une patinoire vide, les locaux démarrent bien. Pakarinen lancé en break rate le cadre, mais le palet rebondit contre la bande et revient devant la cage, il n'a plus qu'à reprendre au fond (1-0).

Helsinki continue sa domination sur la rencontre, mais ne parvient pas à doubler son avantage. Les Finlandais vont le regretter en fin de période. Lisovets d'un slap surpuissant depuis la bleue, égalise (1-1).

Oufa accélère au tiers médiant, les visiteurs pressent sur la cage finlandaise et dominent nettement le jeu. Cependant, Kalnins réalise un excellent match et ne cède pas. C'est donc encore une fois sur un score de parité que s'achève la deuxième période.

Le Salavat Yulaev reste dangereux en dernier acte, mais le portier letton est toujours vigilant. Les Jokerit tiennent et contrent, sur l'un d'entre eux ils font mouche. O'Neill sert parfaitement Joensuu au deuxième poteau, il reprend victorieusement dans le but visiteur (2-1).

Oufa donne tout pour revenir, en vain. Les visiteurs sortent leur gardien, Anttila subtilise le palet à la sortie de la zone bachkire, et n'a plus qu'à ajuster la cage grande ouverte (3-1).

Helsinki domine le SYU pour la 4e fois de suite et grimpe au sixième rang à l'Ouest.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Janis Kalnins

** : Iiro Pakarinen

