Hockey sur glace - KHL : Une sacrée journée ! Le Dynamo remporte le derby, du coup le Lokomotiv et le Severstal se replacent. Le Spartak et le Vityaz se calent dans la bonne partie du tableau. A l'Est, Oufa passe deuxième, l'Avto n'est plus qu'à un point du sommet, Magnitka rebondit, le Sibir et l'Amur s'accrochent au bon wagon Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/11/2020 à 06:00

Oufa - Pékin : 3-2 ap

Ekaterinbourg - Riga : 7-2

Magnitogorsk - Tchelyabinsk : 4-1

Nijnekamsk - Novossibirsk : 1-3

Iaroslavl - Minsk : 4-1

Tcherepovets - Helsinki : 5-2

Nijni Novgorod - Khabarovsk : 3-4 ap

Spartak Moscou - Omsk : 2-1 ap

Sotchi - Podolsk : 3-4 ap

Dynamo Moscou - CSKA Moscou : 4-3



KHL Le Dynamo fait chuter le CSKA dans le derby de Moscou

Le Dynamo qui remonte un peu la pente reçoit son rival du CSKA, implacable leader, pour un savoureux derby de Moscou. Le premier tiers est disputé, un lancer surpuissant de Shipatchyov heurte le montant, Jaskin reprend le palet et le pousse dans l'angle grand ouvert. Le CSKA pousse mais ne peut revenir au score avant la première sirène. la repsie est similaire, le Dynamo plie, Eryomenko virevolte de tous les côtés et en perd sa crosse, il ne peut rien lorsque Telegin allume un missile et égalise. Soulagement de courte durée pour les visiteurs, les policiers renversent la tendance, Kagarlitsky récupère dans le slot remet au second poteau pour Shipatchyov qui relaie au fond dans un grondement et sous les applaudissements d'Ovechkin présent dans l'arena. Les policiers insistent et doublent leur avance. Lindberg entre en zone remet en retrait pour Pulkkinen qui explose la cage d'un lancer surpuissant. Dès la reprise, Kagarlitsky contourne la cage remet dans le slot pour Jaskin qui alourdit la mise. Le CSKA inverse la tendance mais Eryomenko tient bon, le temps file. Korostelyov qui se retrouve bien démarqué plein axe finit par réduire l'écart. A cinq contre trois, Shalunov permet à l'armée rouge de recoller. La fin de match est haletante, mais malgré leurs efforts, les premiers de la classe ne peuvent revenir. Le Dynamo l'emporte et récupère le cinquième rang.

Le Lokomotiv continue son bon parcours et surclasse Minsk qui perd encore une place au classement. Alekseyev marque deux points dans cette partie. Iaroslavl n'a plus que deux longueurs de retard sur la première place avec un match de moins.

Le Severstal remporte la victoire probante de cette journée en surclassant Helsinki de retour au jeu après son isolement. Grâce à un doublé de Vovchenko les sidérurgistes tiennent la corde en fin de partie et marquent ensuite par deux fois en cage vide pour s'assurer de prendre la quatrième place occidentale.

Gros succès également pour le Spartak qui domine sur le fil Omsk qui glisse troisième. Fedotov avait marqué côté local et l'inévitable rookie Chinakhov pour les visiteurs. En prolongation, Rylov délivre la bande à Znarok qui s'empare de la septième place.

Le Vityaz entre dans les huit après une difficile victoire à Sotchi. Les banlieusards mènent par deux fois, mais un doublé de Rudenkov permet aux locaux d'égaliser. Malykhin (auteur de deux points) remet Podolsk devant, Sotchi arrache l'égalisation par Kolgotin à moins de deux minutes du terme. En prolongation c'est Moiseyev qui donne la victoire aux chevaliers.



hc-avto.ru L'Avtomobilist corrige Riga et se rapproche de la 1ère place

L'Avtomobilist écrase Riga et se rapproche à une longueur de la première place orientale avec un match en retard, la route est bien dégagée devant lui. Makeyev complète le hat-trick, Bocharov marque un doublé, deux points aussi pour Holland, Golychev, Sexton, Vasilievsky, Macek.

Victoire serrée mais ô combien précieuse pour Oufa face à Pékin et qui du coup s'empare de la seconde place. Malgré une intense domination les Bachkirs ne peuvent faire la différence avant la sirène finale. Larsen donne la victoire en prolongation.

Magnitogorsk rebondit enfin en remportant une victoire convaincante dans le derby face au Traktor. Dans une partie maîtrisée d'un bout à l'autre, Lammikko et Plotnikov comptent deux points.

Le Sibir reste au chaud avant la trêve en dominant Nijnekamsk qui s'enfonce un peu plus. Longtemps menés au score les Sibériens n'égalisent qu'en début de dernier tiers avant de passer devant à moins de 7 minutes de la fin et de conclure en cage vide. Victoire serrée mais précieuse pour Novossibirsk toujours 8e mais à un point du 7e rang.

L'Amur reste au contact du bon groupe grâce à un succès arraché à Nijni Novgorod. Pourtant les locaux démarrent en fanfare et mènent 2-0 après 10 minutes, mais Sergienko réduit l'écart en toute fin de période. Pyanov égalise au tiers médiant. C'est toujours Sergienko qui s'illustre il donne l'avantage aux tigres en powerplay, Miele arrache l'égalisation en toute fin de match avec un joueur supplémentaire. Tomas Zohorna en bon capitaine offre la victoire à Khabarovsk dans la prolongation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Alekseï Makeyev (Avtomobilist Ekaterinbourg)

