KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Voilà le Loup Premier succès pour les Loups, tout comme pour le Traktor. Kazan remporte le choc au sommet tandis que le Metallurg se balade Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/09/2020 à 06:00

Nijnekamsk - Podolsk : 4-3

Magnitogorsk - Sotchi : 6-0

Tchelyabinsk - Pékin : 3-1

Kazan - Saint-Pétersbourg : 3-2 ap



hcnh.ru Les Loups de Nijnekamsk l'emportent face à Podolsk

Nijnekamsk après une première courte défaite face au SKA reçoit le Vityaz qui a remporté de manière tonitruante sa première rencontre. Les locaux démarrent du bon patin et un slap de la bleue de Graborenko leur permet d'ouvrir le score. Dans la foulée les visiteurs sont pénalisés, Rantakari en profite pour doubler la marque. Volgin porte le score à 3-0 toujours en powerplay. Ejov qui avait blanchit l'offensive de Kazan, est chassé de son filet. Podolsk revient transformé au début du deuxième vingt et fait à son tour marcher ses unités spéciales, Tedenby débloque le compteur banlieusard. Les visiteurs renversent la tendance et font le jeu, en début de dernier vingt, Malykhin fait recoller son équipe au score. La rencontre s'équilibre mais décidément les supériorités numériques sont capitales dans ce match. A moins de 2'22 de la fin, Syomin égalise en powerplay dans l'angle fermé. Quel retour ! Mais le Vityaz est pénalisé à son tour dans la foulée. Bikmulin reprend dans le trafic, le puck dévié par la défense traîne au second poteau, Kucheryavenko le propulse au fond à 1'13 de la fin, échec et mat !

Premier succès également pour le Traktor qui surdomine Pékin dans un match parfaitement maîtrisé avec un but par tiers et deux points de Byvaltsev. Comme lors de sa première sortie, le Red Star ne peut marquer qu'à la dernière seconde de jeu, bien trop tard donc.

Deuxième victoire sans appel du Metallurg qui écrase Sotchi dans un match à sens unique. Nestrasil & Beck marquent tout deux un doublé tandis que Dronov, Chibisov et Pesonen comptent également deux points. 34 parades permettent à Olkinuora de blanchir. Avec deux victoires en deux matchs Magnitka est bien calé au sommet de l'Orient.

Kazan remporte aussi un deuxième succès, encore une fois les panthères impressionnent, en déjouant un gros morceau occidental, le SKA. Un premier tiers de bonne facture ne permet pas de débloquer le score. Les locaux font le job, Galiev et Cormier donnent deux longueurs d'avance à ceux-ci. St-Pete' inverse la tendance en fin de partie et Kuzmenko débloque le compteur des visiteurs. Dans les derniers instants, l'Ak Bars est pénalisé, le SKA sort son gardien et à six contre quatre, Burdasov trouve la faille et arrache l'égalisation à 28 secondes de la sirène. En prolongation, Da Costa dévie parfaitement au deuxième poteau pour Dawes qui donne la victoire aux Verts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Nestrasil (Metallurg Magnitogorsk)

** : Pavel Poryadin (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Alekseï Byvaltsev (Traktor Tchelyabinsk)



