Khabarovsk - Iaroslavl : 3-4

Novossibirsk - Podolsk : 1-2

Omsk - Ekaterinbourg : 3-1

Nijni Novgorod - CSKA Moscou : 1-2



KHL Victoire tranquille pour l'Avangard Omsk

L'Avangard en forme reçoit une équipe d'Ekaterinbourg en grosse difficultés. Les locaux ouvrent rapidement le score sur un joli mouvement entre les jambes de Kamalov. L'Avtomobilist se montre très incisif et parvient à égaliser, Belousov sert parfaitement Vasilievsky dans le slot qui trouve le fond du filet d'un bon lancer du poignet. Dès la reprise, une superbe combinaison de passes permet à Tolchinsky de servir Sharipzyanov dans l'angle qui remet Omsk devant. La domination sibérienne se poursuit et Zernov lance dans le trafic, un défenseur ouralien dévie accidentellement dans son propre but.



Le CSKA s'impose sur un mince écart à Nijni Novgorod. C'est un but de Konstantin Okulov dans les dernières minutes de la partie qui permet la victoire de l'armée rouge.

Victoire serrée mais importante pour le Lokomotiv sur la glace extrême orientale de Khabarovsk. Un excellent début de partie avec un 3-0 au début du deuxième tiers grâce à des buts de Kraskovsky, Kudryavtsev et Korchkov, mettent les visiteurs à l'abri. L'Amur serre les rangs remonte patiemment au score et Hynek Zohorna égalise au dernier vingt. A 46 secondes du terme, Tkachyov donne la victoire à Iaroslavl en marquant en supériorité numérique.

Le Vityaz reste au contact de ses adversaires direct pour une place dans les 8 grâce à un succès capital remporté à Novossibirsk. Les deux équipes ont longtemps été dos à dos, Daugavins avait ouvert le score pour les visiteurs au premier tiers avant que Puustinen n'égalise au 2e pour les locaux. A dix secondes de la fin, Grebenchikov parvient à donner la victoire au chevalier d'un tir lointain.



*** : Pavel Kraskovsky (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Bogdan Kiselevitch (CSKA Moscou)

* : Igor Bobkov (Avangard Omsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

