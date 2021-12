Autour du hockey Hockey sur glace - L. Perroton en route pour la Personnalité La Côte Actuellement en poste au HC Vallée de Joux et chez les U20 du HC74, Laurent Perroton est en lice pour le titre de Personnalité La Côte de la décennie. Source : La Côte Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 15/12/2021 à 18:20 Tweeter Alexandre Juillet (archives) Lauréat en 2015 au titre de la Personnalité de La Côte (Lyon, Cergy-Pontoise, Toulouse-Blagnac et Nice, Laurent Perroton est nominé aux Personnalités de la décennie du district vaudois. Il est en concurrence avec dix autre personnalités et les votes sont ouverts sur



Arrivé en Suisse en qualité d'entraineur principal des U17 Lausanne 4 Clubs et du HC Star Lausanne en 2003, il a eu successivement les casquettes de head coach et de directeur technique pour le Red Ice Martigny, du Forward Morges HC, devenu Star Forward. Il a également assisté dans l'élite U20 suisse, toujours avec Lausanne. De janvier 2019 à la fin de la saison 2020-2021, il officiait en troisième division helvète avec la formation du HCV Martigny.



Depuis mi-septembre, le technicien français, officie à la tête de l'équipe U20 Elite du HC74, actuels troisième de la poule A (13 matchs, 17 pts) (



