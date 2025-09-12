 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 1ère journée - 12 et 13 Sept 2025
 
Programme et résultats de ce vendredi 12 et samedi 13 septembre de la 1ère journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 13/09/2025 à 23:07
 

VENDREDI 12 et SAMEDI 13 septembre 2025
1ère JOURNEE
 
      
 
1 Vendredi 12/09/2025 - 20h00 Rouen Gap 4 - 1 (2-0 1-0 1-1)
1 Vendredi 12/09/2025 - 20h15 Marseille Anglet 3 - 2 (1-1 0-0 2-1)
1 Vendredi 12/09/2025 - 20h00 Nice Chamonix 3 - 1 (0-0 2-1 1-0)
1 Vendredi 12/09/2025 - 20h00 Briançon Angers 2 - 3 (1-1 0-0 1-2)
1 Vendredi 12/09/2025 - 20h15 Grenoble Bordeaux 6 - 2 (3-1 1-0 2-1)
 
1 Samedi 13/09/2025 - 20h00 Cergy-Pontoise Amiens 5 - 2 (1-0 1-0 3-2)


Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 1ère journée - 12 et 13 Sept 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 