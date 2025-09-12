

VENDREDI 12 et SAMEDI 13 septembre 2025

1ère JOURNEE



1 Vendredi 12/09/2025 - 20h00 Rouen Gap 0 - 0 1 Vendredi 12/09/2025 - 20h15 Marseille Anglet 0 - 0 1 Vendredi 12/09/2025 - 20h00 Nice Chamonix 0 - 0 1 Vendredi 12/09/2025 - 20h00 Briançon Angers 0 - 0 1 Vendredi 12/09/2025 - 20h15 Grenoble Bordeaux 0 - 0 1 Samedi 13/09/2025 - 20h00 Cergy-Pontoise Amiens 0 - 0

