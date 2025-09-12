Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - MAGNUS - Programme 1ère journée - 12 et 13 sept /2025
Programme de ce vendredi 12 et samedi 13 septembre de la 1ère journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 12/09/2025 à 07:37
VENDREDI 12 et SAMEDI 13 septembre 2025
1ère JOURNEE
1
Vendredi 12/09/2025 - 20h00
Rouen
Gap
0 - 0
1
Vendredi 12/09/2025 - 20h15
Marseille
Anglet
0 - 0
1
Vendredi 12/09/2025 - 20h00
Nice
Chamonix
0 - 0
1
Vendredi 12/09/2025 - 20h00
Briançon
Angers
0 - 0
1
Vendredi 12/09/2025 - 20h15
Grenoble
Bordeaux
0 - 0
1
Samedi 13/09/2025 - 20h00
Cergy-Pontoise
Amiens
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Retour
