Ligue Magnus Hockey sur glace - MAGNUS - Résultat et Programme 41 ème et 43ème journée - 17, 18 et 19/02/2025 Résultats de ce lundi 17 et programmedes mardi 18 et mercredi 19 février 2025 de la 41ème et 43ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2025 à 04:29 Tweeter

LUNDI 17, MARDI 18 et MERCREDI 19 FEVRIER 2025

41ème et 43ème JOURNEE





41 Lundi 17/02/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Amiens 4 - 5 TaB (0-1 1-1 3-2 0-1) (0-1 1-1 3-2 0-1)



43 Mardi 18/02/2025 - 20h05 Chamonix Grenoble 0 - 0



43 Mercredi 19/02/2025 - 20h00 Gap Angers 0 - 0 43 Mercredi 19/02/2025 - 20h30 Anglet Marseille 0 - 0 43 Mercredi 19/02/2025 - 20h00 Briançon Amiens 0 - 0 43 Mercredi 19/02/2025 - 20h00 Nice Bordeaux 0 - 0 43 Mercredi 19/02/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Rouen 0 - 0

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.















© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur