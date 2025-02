Ligue Magnus Hockey sur glace - MAGNUS - Résultats 44ème journée - 21/02/2025 Resultats de ce vendredi 21 février 2025 de la 44ème et dernière journée de la saison régulière du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2025 à 23:17 Tweeter

VENDREDI 21 FEVRIER 2025

44ème JOURNEE



44 Vendredi 21/02/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Grenoble 1 - 2 Prl (1-0 0-1 0-0 0-1) 44 Vendredi 21/02/2025 - 20h00 Rouen Nice 4 - 2 (1-0 3-1 0-1) 44 Vendredi 21/02/2025 - 20h15 Bordeaux Briançon 8 - 3 (4-0 1-2 3-1) 44 Vendredi 21/02/2025 - 20h15 Amiens Anglet 1 - 2 TaB (1-0 0-0 0-1 0-1) 44 Vendredi 21/02/2025 - 20h00 Marseille Gap 3 - 2 (2-2 1-0 0-0) 44 Vendredi 21/02/2025 - 20h30 Angers Chamonix 5 - 4 Prl (0-1 1-2 2-1 1-0)

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.















© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo