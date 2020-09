Suisse - National League : Zürich (ZSC Lions) Hockey sur glace - NL 20-21: Présentation des ZSC Lions Avant la saison 2020/2021 de National League, la rédaction suisse de Hockey Hebdo présentera tour à tour chaque équipe de la première division suisse de hockey sur glace. Aujourd'hui nous nous intéressons aux ZSC Lions. Source : MSL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2020 à 09:30 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Pour sa 3e saison à Zürich, Maxim Noreau répondra présent en défense Après les présentations de Genève-Servette et Rapperswil-Jona, nous nous intéressons maintenant aux ZSC Lions.



2 - ZSC Lions

3 -

4 -

5 -

6 -

-------------------------------------

7 -

8 -

9 -

10 -

--------------------------------------

11 -

12 - 1 -2 - ZSC Lions3 -4 -5 - Genève-Servette 6 --------------------------------------7 -8 -9 -10 ---------------------------------------11 -12 - Rapperswil-Jona Rikard Grönborg pourra toujours compter sur l’un des contingents les plus séduisants de la ligue.



Avec seulement 124 buts encaissés la saison dernière, la défense zurichoise a toujours aussi fière allure à l’aube de l’exercice 20-21. Expérience et muscles ne manqueront pas dans l’arrière-garde des Lions ! Le départ de Dave Sutter à Fribourg est à priori compensé par l’arrivée du routinier Johann Morant (34 ans) (Tim Berni (20 ans), par contre, ne sera présent que jusqu’en novembre, prêté par les Blue Jackets de Columbus. Ensuite, il devrait s’envoler pour l’Amérique du Nord. Mais avec le Québécois Maxim Noreau (33 ans), le capitaine Patrick Geering (30 ans) ou encore le vétéran Severin Blindenbacher (37 ans), la qualité est là. A noter la présence d’un petit génie dans le cadre élargi, Noah Meier, né en 2002 et déjà auteur de 8 points après 5 matchs en Juniors Elite avec Grasshopper. A voir s’il recevra du temps de jeu en National League, mais il est évident que cette pépite est à surveiller de près.

Comme derniers remparts, Zurich a décidé d’abandonner la piste de l’import. Exit donc le Finlandais Joni Ortio (parti en KHL), et arrivée de Ludovic Waeber (24 ans), dont l’avenir semblait bien bouché à Gottéron, derrière l’inamovible Reto Berra Le jeune Fribourgeois fera équipe avec un routinier de la National League, Lukas Flüeler (31 ans), régulièrement convoqué en équipe nationale jusqu’à récemment. Le plus grand souci chez lui, c’est sa relative fragilité physique, étant souvent blessé. Mais s’il est épargné par les pépins physiques, sans être un foudre de guerre, il tiendra parfaitement sa place.



Devant, c’est Byzance ! Déjà meilleure attaque du dernier championnat avec 166 buts inscrits (7 de plus que Davos, le deuxième meilleur bilan de la ligue), l’offensive zurichoise ne semble pas moins scintillante qu’il y a douze mois. Au niveau des départs, seul celui du top scorer Pius Suter aux Chicago Blackhawks est à noter, vu que le néo-retraité Robert Nilsson n’avait pas pu jouer le moindre match en 19-20 à cause de séquelles succédant plusieurs commotions cérébrales qui l’ont beaucoup gêné ces dernières années. Pour compenser le départ de Pius Suter, les ZSC Lions ont réussi à signer l’international suisse Sven Andrighetto (27 ans) (

Au niveau suisse, l’équipe regorge de joueurs talentueux : notamment les internationaux Simon Bodenmann (32 ans), Chris Baltisberger (28 ans), Reto Schäppi (29 ans) ou encore Denis Hollenstein (30 ans), plusieurs jeunes talents en devenir, sans oublier le routinier Roman Wick (34 ans). Légèrement en dessous des attentes ces dernières saisons, l’ex des Senators d’Ottawa a toujours le potentiel pour approcher la petite trentaine de points. Au rayon des imports, le ZSC peut toujours compter sur le fantastique centre américain Garrett Roe (32 ans). Impérial au EVZ en 17-18 puis en 18-19 (en play-off surtout), le centre de poche (171 cm seulement) a confirmé en 19-20, avec 48 points en 44 matchs pour Zurich. Avec le Suédois Marcus Krüger (30 ans), les Lions possèdent un deuxième centre importé, beaucoup plus défensif. Double détenteur de la Coupe Stanley avec les Chicago Blackhawks (607 matchs pour la franchise de l’Illinois), il apporte stabilité et sérénité à cette équipe zurichoise. Enfin dernier importé (pour l’instant ?) à recenser, le routinier suédois Fredrik Pettersson (33 ans). Étincelant avec Lugano en 14-15, c’est un vrai sniper qui n’a absolument plus rien à prouver (ses 284 points inscrits en 287 matchs de National League le démontrent à qui en douterait).



Cette équipe des ZSC Lions a vraiment de la gueule et sera, à n’en pas douter, présente sur le podium de la National League cette saison. S’ils ont bien lieu, elle sera aussi un prétendant évident au titre lors des play-off 2021. Frustrés par l’annulation des derniers play-off en raison de la pandémie de coronavirus après avoir remporté la saison régulière 19-20, les ZSC Lions auront à cœur de maintenir leur statut cette saison avec, en ligne de mire, une nouveau titre de champion de Suisse. Pour sa deuxième saison au pays du bon fromage, l’entraîneur suédoispourra toujours compter sur l’un des contingents les plus séduisants de la ligue.Avec seulement 124 buts encaissés la saison dernière, la défense zurichoise a toujours aussi fière allure à l’aube de l’exercice 20-21. Expérience et muscles ne manqueront pas dans l’arrière-garde des Lions ! Le départ de Dave Sutter à Fribourg est à priori compensé par l’arrivée du routinier(34 ans) ( lire ici ). Le jeune talent(20 ans), par contre, ne sera présent que jusqu’en novembre, prêté par les Blue Jackets de Columbus. Ensuite, il devrait s’envoler pour l’Amérique du Nord. Mais avec le Québécois(33 ans), le capitaine(30 ans) ou encore le vétéran(37 ans), la qualité est là. A noter la présence d’un petit génie dans le cadre élargi,, né en 2002 et déjà auteur de 8 points après 5 matchs en Juniors Elite avec Grasshopper. A voir s’il recevra du temps de jeu en National League, mais il est évident que cette pépite est à surveiller de près.Comme derniers remparts, Zurich a décidé d’abandonner la piste de l’import. Exit donc le Finlandais Joni Ortio (parti en KHL), et arrivée de(24 ans), dont l’avenir semblait bien bouché à Gottéron, derrière l’inamovible Reto Berra Le jeune Fribourgeois fera équipe avec un routinier de la National League,(31 ans), régulièrement convoqué en équipe nationale jusqu’à récemment. Le plus grand souci chez lui, c’est sa relative fragilité physique, étant souvent blessé. Mais s’il est épargné par les pépins physiques, sans être un foudre de guerre, il tiendra parfaitement sa place.Devant, c’est Byzance ! Déjà meilleure attaque du dernier championnat avec 166 buts inscrits (7 de plus que Davos, le deuxième meilleur bilan de la ligue), l’offensive zurichoise ne semble pas moins scintillante qu’il y a douze mois. Au niveau des départs, seul celui du top scorer Pius Suter aux Chicago Blackhawks est à noter, vu que le néo-retraité Robert Nilsson n’avait pas pu jouer le moindre match en 19-20 à cause de séquelles succédant plusieurs commotions cérébrales qui l’ont beaucoup gêné ces dernières années. Pour compenser le départ de Pius Suter, les ZSC Lions ont réussi à signer l’international suisse(27 ans) ( lire ici ) ! L’ancien ailier de l’Avalanche du Colorado doit se refaire une santé après une année compliquée pour lui à Omsk. Sera-t-il capable de faire oublier Pius Suter ? Très complet, il en a les moyens.Au niveau suisse, l’équipe regorge de joueurs talentueux : notamment les internationaux(32 ans),(28 ans),(29 ans) ou encore(30 ans), plusieurs jeunes talents en devenir, sans oublier le routinier(34 ans). Légèrement en dessous des attentes ces dernières saisons, l’ex des Senators d’Ottawa a toujours le potentiel pour approcher la petite trentaine de points. Au rayon des imports, le ZSC peut toujours compter sur le fantastique centre américain(32 ans). Impérial au EVZ en 17-18 puis en 18-19 (en play-off surtout), le centre de poche (171 cm seulement) a confirmé en 19-20, avec 48 points en 44 matchs pour Zurich. Avec le Suédois(30 ans), les Lions possèdent un deuxième centre importé, beaucoup plus défensif. Double détenteur de la Coupe Stanley avec les Chicago Blackhawks (607 matchs pour la franchise de l’Illinois), il apporte stabilité et sérénité à cette équipe zurichoise. Enfin dernier importé (pour l’instant ?) à recenser, le routinier suédois(33 ans). Étincelant avec Lugano en 14-15, c’est un vrai sniper qui n’a absolument plus rien à prouver (ses 284 points inscrits en 287 matchs de National League le démontrent à qui en douterait).Cette équipe des ZSC Lions a vraiment de la gueule et sera, à n’en pas douter, présente sur le podium de la National League cette saison. S’ils ont bien lieu, elle sera aussi un prétendant évident au titre lors des play-off 2021. Dernière promotion 1989 Participations aux play-offs 26 fois Taux de qualification en play-off 81% Titres dans l'ère play-off 2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018 Finales de play-off perdues 2002, 2005, 2015 Patinoire Hallenstadion: 11'200 places Arrivées Ludovic Waeber (Gottéron), Johann Morant (Zug), Luca Capaul (Zug),

Sven Andrighetto (Omsk/KHL) Départs Pius Suter (Chicago/NHL), Dave Sutter (Gottéron), Robert Nilsson (retrait),

Tim Berni (Columbus/NHL, prêté jusqu'en nov.), Joni Ortio (Barys/KHL), Topi Jaakola (?),

Fredrik Wentzel (?) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo