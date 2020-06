Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Swiss Ice Hockey Cup Hockey sur glace - SIHC: Les 1/16e sont connus Le tirage au sort pour les 1/16es de finale de la Coupe de Suisse a donn ses confrontations entre les 15 et 16 septembre 2020. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 26/06/2020 09:53 Tweeter Catarina de Freitas (archive) Le HC Davos a une revanche prendre En 2019-2020, c'est le HC Ajoie, qui est sorti vainqueur de la 6e édition de la Coupe de Suisse nouvelle formule, face au HC Davos, à la Vaudoise aréna ( article ). Qui en sera le successeur ? Rarogne ? Huttwil ? Oberthurgau ? Zürich ? Martigny ? doublé d'Ajoie ?



Le programme de la Coupe en 2020-2021:



16es de finale

Mardi et mercredi 15-16 septembre 2020

HC Sierre - Fribourg-Gottéron

HCV Sion - EHC Biel-Bienne

HC Université Neuchâtel - Lausanne HC

HCV Martigny - HC Ajoie

HC La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette HC

EHC Basel - SC Bern

EHC Thun - EHC Visp

SC Langenthal - EHC Olten

EHC Raron - EV Zug

Hockey Huttwil - SCL Tigers

GCK Lions - HC Ambrì-Piotta

EHC Dübendorf - ZSC Lions

EVZ Academy - SCRJ Lakers

PIKES EHC Oberthurgau - HC Lugano

HC Thurgau - EHC Kloten

