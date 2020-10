Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Le Z vainc Davos Zrich prend 3 points Davos et remonte la 2e place. Thurgau rentre bredouille et risque de perdre le trne. Ajoie et Zug Academy rentrent avec 3 et 2 points. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 31/10/2020 10:45 Tweeter

Cette semaine, la National League, continue son championnat. Les équipes de 1ère division helvlétique se présentent Cette semaine, la National League, continue son championnat. Les équipes de 1ère division helvlétique se présentent ici

Rencontres du mardi 27 octobre

HC Ambrì-Piotta 5-2 ZSC Lions

EHC Biel-Bienne - SCRJ Lakers - reporté (plus d'informations)

Genève-Servette HC 5-3 SC Bern

Lausanne HC 2-1 ap HC Lugano (galerie photos)

SCL Tigers 3-4 ap Fribourg-Gottéron



Rencontres du jeudi 29 octobre

2 matchs reportés (plus d'informations)



Rencontre du vendredi 30 octobre ZSC Lions 6-3 HC Davos

4 matchs reportés (



Rencontre du samedi 31 octobre

SC Bern - Fribourg-Gottéron



Rencontres du dimanche 1er novembre

Genève-Servette HC - HC Lugano

Lausanne HC - Fribourg-Gottéron

4 matchs reportés (



Classement après le match du 30 octobre

1. Lausanne HC 19 pts

2. ZSC Lions 18 pts

3. EV Zug 17 pts

4. Genève-Servette HC 12 pts

5. Fribourg-Gottéron 11 pts

6. SCRJ Lakers 11 pts

---------------------------------------

7. HC Lugano 9 pts

8. SC Bern 9 pts

9. HC Ambrì-Piotta 9 pts

10. EHC Biel-Bienne 5 pts

---------------------------------------

11. HC Davos 5 pts

12. SCL Tigers 4 pts



Prochaines journées: mardi, vendredi et samedi, 10, 13 et 14 novembre (plus d'informations) 6-3 HC Davos4 matchs reportés ( plus d'informations SC Bern - Fribourg-GottéronGenève-Servette HC - HC LuganoLausanne HC - Fribourg-Gottéron4 matchs reportés ( plus d'informations 1. Lausanne HC 19 pts2. ZSC Lions 18 pts3. EV Zug 17 pts4. Genève-Servette HC 12 pts5. Fribourg-Gottéron 11 pts6. SCRJ Lakers 11 pts---------------------------------------7. HC Lugano 9 pts8. SC Bern 9 pts9. HC Ambrì-Piotta 9 pts10. EHC Biel-Bienne 5 pts---------------------------------------11. HC Davos 5 pts12. SCL Tigers 4 pts

Rencontres du mardi 27 octobre

EHC Kloten 2-3 HC La Chaux-de-Fonds

EVZ Academy 2-3 ap HC Thurgau

5 matchs reportés (



Rencontre du mercredi 28 octobre

1 match reporté (



Rencontre du jeudi 29 octobre

1 match reporté (



Rencontres du vendredi 30 octobre

HCB Ticino Rockets 2-6 HC Ajoie

GCK Lions 3-0 HC Thurgau

HC La Chaux-de-Fonds 2-3 ap EVZ Academy

4 matchs reportés (



Rencontres du dimanche 1er novembre

EHC Winterthur - EHC Kloten

HCB Ticino Rockets - EVZ Academy

HC Thurgau - GCK Lions

HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie

2 matchs reportés (



Classement après les matchs du 30 octobre

1. HC Thurgau 16 pts

2. EHC Kloten 14 pts

3. HC La Chaux-de-Fonds 14 pts

4. HC Sierre 13 pts

5. HC Ajoie 13 pts

6. HC Biasca Ticino Rockets 13 pts

---------------------------------------

7. EHC Olten 11 pts

8. GCK Lions 10 pts

9. SC Langenthal 9 pts

10. EHC Winterthur 8 pts

---------------------------------------

11. EHC Visp 8 pts

12. EVZ Academy 6 pts



Prochaines journées: mardi, mercredi, vendredi et dimanche 10, 11, 13 et 15 novembre (plus d'informations) EHC Kloten 2-3EVZ Academy 2-3 ap5 matchs reportés ( plus d'informations 1 match reporté ( plus d'informations 1 match reporté ( plus d'informations HCB Ticino Rockets 2-63-0 HC ThurgauHC La Chaux-de-Fonds 2-3 ap4 matchs reportés ( plus d'informations EHC Winterthur - EHC KlotenHCB Ticino Rockets - EVZ AcademyHC Thurgau - GCK LionsHC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie2 matchs reportés ( plus d'informations 1. HC Thurgau 16 pts2. EHC Kloten 14 pts3. HC La Chaux-de-Fonds 14 pts4. HC Sierre 13 pts5. HC Ajoie 13 pts6. HC Biasca Ticino Rockets 13 pts---------------------------------------7. EHC Olten 11 pts8. GCK Lions 10 pts9. SC Langenthal 9 pts10. EHC Winterthur 8 pts---------------------------------------11. EHC Visp 8 pts12. EVZ Academy 6 pts © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.