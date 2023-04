Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Au bout du bout Mountfield remporte le premier match aux tirs au but Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2023 à 21:18 Tweeter

Mountfield HK : 0-1 TAB (0-1)



hc-vitkovice.cz Mountfield s'impose 1-0 aux tirs au but au match 1

Premier match d'une demi-finale inédite entre le deuxième du championnat après une excellente saison, Vítkovice qui part favori et reçoit Mountfield qui s'est enfin hissé dans le dernier carré. Le premier tiers débute sur un bon rythme et les deux équipes se rendent coup pour coup. Les locaux sont pénalisés à deux reprises dans cette période ce qui permet à Mountfield de presser sur la cage adverse mais Stezka tient bon. C'est donc sur un score vierge que les deux équipes se séparent après vingt minutes.

Hradec Králové démarre très fort au tiers médiant mais sans parvenir à ouvrir son compteur. Vítkovice laisse passer l'orage et s'appuie sur les performances de son portier. Petit à petit les mineurs inversent la tendance, et montrent les dents. Mountfield est pénalisé et les locaux forcent le verrou, sans succès. Après deux tiers le score n'a toujours pas évolué ni d'un côté ni de l'autre.

Vítkovice démarre le dernier tiers avec un rapide powerplay, il ne donne pas de résultat malgré les efforts déployés. Les mineurs surdominent le début de période mais ne peuvent pas non plus inscrire de but. Petit à petit le jeu s'équilibre mais les deux équipes restent invariablement collées sur un score vierge. En fin de match, HK accélère et met en grande difficultés les locaux qui tiennent encore grâce à leur portier qui les maintient sur les rails jusqu'à la sirène finale. Il faut disputer une prolongation dès le premier match de la série et on attend toujours le premier but.

Mountfield démarre bien la prolongation mais toujours sans parvenir à débloquer son compteur but. Une faute vient briser les reins des visiteurs et Vítkovice reprend le jeu à son compte, sa domination est nette mais le score reste figé. Les deux équipes se neutralisent encore durant les 20 minutes de la prolongation. Il faut donc disputer une séance controversée de tirs au but dans des playoffs. Stezka si impressionnant dans le match (49 arrêts !) se troue complètement dans la séance de fusillade et ne peut arrêter aucun tireur adverse, les quatre marquent. Machovský auteur de 36 arrêts dans la rencontre n'est pas trop à l'aise non plus et encaisse trois tirs mais il en repousse deux pour donner une victoire très imporante à son équipe dans ce premier match.

Mountfield prend les devants dans la série après un match dominé mais peu productif, Hradec Králové récupère donc l'avantage de la glace dans cette demi-finale avant le match 2 demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleš Stezka

** : Matěj Machovský

