Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)



hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice remporte une 8e victoire de suite

Le Dynamo toujours leader de l'extraliga tchèque reste sur une série de sept victoires à la suite, il espère en engranger une huitième devant ses partisans. En face, Olomouc est également sur une bonne dynamique avec trois victoires de rang et la meilleure défense du championnat. Les coqs aimeraient faire tomber le leader afin de conforter leur place dans le quator de tête. Lors de la première confrontation de la saison, en Moravie c'est Pardubice qui l'avait emporté d'une courte tête. Alors revanche ou confirmation ? En tout cas nous aurons droit à une partie très relevée à l'Enteria Arena.

Le Dynamo attaque en premier, Kousal sert Radil dans l'angle, il contourne la cage mais ne peut lancer, il remet à son compère qui vient buter contre Lukáš. Pardubice domine le sujet mais comme à son habitude, le HCO tient et lance des contres. Comme Klimek qui voit sa tentative détournée par Will. Le cheval reste le plus dangereux, Cienciala ou Paulovič tentent bien leur chance mais sans résultat. Les locaux contrôlent le jeu et régalent par un système de passe élaboré et efficace. Mais même en powerplay ils ne parviennent pas à ouvrir la marque. Říčka bien servi seul face à l'angle ouvert voit - HC Olomouc : 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)Letoujours leader de l'extraliga tchèque reste sur une série de sept victoires à la suite, il espère en engranger une huitième devant ses partisans. En face,est également sur une bonne dynamique avec trois victoires de rang et la meilleure défense du championnat. Les coqs aimeraient faire tomber le leader afin de conforter leur place dans le quator de tête. Lors de la première confrontation de la saison, en Moravie c'est Pardubice qui l'avait emporté d'une courte tête. Alors revanche ou confirmation ? En tout cas nous aurons droit à une partie très relevée à l'Enteria Arena.Le Dynamo attaque en premier,sertdans l'angle, il contourne la cage mais ne peut lancer, il remet à son compère qui vient buter contre. Pardubice domine le sujet mais comme à son habitude, le HCO tient et lance des contres. Commequi voit sa tentative détournée par. Le cheval reste le plus dangereux,outentent bien leur chance mais sans résultat. Les locaux contrôlent le jeu et régalent par un système de passe élaboré et efficace. Mais même en powerplay ils ne parviennent pas à ouvrir la marque.bien servi seul face à l'angle ouvert voit Lukáš bondir de l'autre côté et repousser.

Olomouc va mieux au retour à cinq, Káňa en solitaire bute sur Will. Une vilaine charge à la tête d'Olesz donne cinq minutes d'avantage numérique à Pardubice. Dvořák lance de la bleue, le gardien des coqs repousse, Cienciala reprend face à la cage grande ouverte mais son lancer passe au dessus. Le pressing local ne parvient toujours pas à faire sauter la banque avant la fin du premier vingt et quasiment de son long powerplay.

Dès la reprise, pour quelques secondes de powerplay, Radil contourne le but et lance juste au dessus. Olomouc accélère et revient dans le jeu, Navrátil dans l'angle bute sur Will. Sur une belle passe au deuxième poteau Kunc rate sa reprise. Ondrušek sur un contre solitaire ne fait pas mieux. Pardubice repart, Rákos fait tinter le poteau, Urban au deuxième poteau échoue sur le portier. Le Dynamo est au pressing mais sans résultat. Paulovič contre il met dans le slot pour Matýs qui échoue sur Lukáš. Mais les efforts des chevaux finissent par payer. Musil lance, le gardien repousse dans l'axe où Kaffer propulse au fond (1-0). Photographe : Ladislav Adámek pour hcdynamo.cz Un match parfois houleux entre Pardubice et Olomouc

Olomouc repart, Ondrušek profite d'un rebond sur un défenseur local pour partir seul à la cage mais il perd son duel. La domination des visiteurs entraînent deux fautes locales mais les coqs ne parviennent pas à égaliser. Au dernier tiers, les coqs pressent pour revenir, Orsava dans le slot dévie mais Will s'interpose, idem face à Knotek parti en contre. Olomouc domine mais sans parvenir à revenir à hauteur, le Dynamo joue les contres. Le jeu va d'un côté à l'autre sur un rythme endiablé. Lukáš fait une mauvaise relance depuis l'arrière de sa cage, Zohorna récupère il sert Kousal devant la cage ouverte il pousse dedans pour doubler la mise (2-0).

Le HCO presse pour réduire le score mais Will reste solide et sa défense dégage rapidement le palet. Pardubice tient et joue le contre. A quatre contre quatre, Kousal se décale mais vient buter sur le portier visiteur. Zohorna contre, il dévie pour Kousal au deuxième poteau, ce dernier ne peut lancer, il contourne la cage et remet dans l'angle opposé pour Vála qui d'un puissant tir alourdit la marque (3-0).

Les locaux gèrent tranquillement jusqu'à la sirène finale qui leur offre une huitième victoire consécutive et confirme de plus en plus leur première place et leur statut de favori. Roman Will blanchit avec 21 arrêts.



Etoiles Hokey Hebdo :



*** : Robert Kousal

** : Roman Will

