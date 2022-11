Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : C'est enfin terminé Mladá Boleslav et Praha mettent fin à une série de six défaites de suite et respirent. Vítkovice, Brno et Třinec tiennent la corde en haut de tableau. Mountfield suit de plus loin Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/11/2022 à 20:59 Tweeter

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 3-0

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 1-5

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 1-2 ap

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 3-1

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 1-4

Mountfield HK - Verva Litvínov : 3-0



bkboleslav.cz Le BK gagne à Kladno et met fin à 6 défaites de suite

Mladá Boleslav s'impose au forceps sur la glace des Rytíři mais met fin à une série de six défaites consécutives. Malgré une nette domination au premier tiers le BK ne peut scorer. Babka en angle fermé donne l'avantage à Kladno dès la reprise. Au dernier vingt, Kousal égalise en suppériorité, grâce à un excellent tir sur réception depuis le cercle droit. Il faut disputer une prolongation et les lions dévorent les chevaliers. Kantner marque le but de la victoire après moins de 2 minutes de jeu. Mladá Boleslav remonte au huitième rang.

Vítkovice reprend confortablement à domicile avec une victoire nette et sans bavure face à Olomouc qui subit un deuxième revers de suite. Les mineurs ont marqué un but par tiers signés Fridrich, Krieger et Chlán. Dans les cages, Stezka blanchit avec 21 arrêts. - Škoda Plzeň : 3-1Bílí Tygři Liberec -: 1-4- Verva Litvínov : 3-0s'impose au forceps sur la glace desmais met fin à une série de six défaites consécutives. Malgré une nette domination au premier tiers le BK ne peut scorer.en angle fermé donne l'avantage à Kladno dès la reprise. Au dernier vingt,égalise en suppériorité, grâce à un excellent tir sur réception depuis le cercle droit. Il faut disputer une prolongation et les lions dévorent les chevaliers.marque le but de la victoire après moins de 2 minutes de jeu. Mladá Boleslav remonte au huitième rang.reprend confortablement à domicile avec une victoire nette et sans bavure face àqui subit un deuxième revers de suite. Les mineurs ont marqué un but par tiers signéset. Dans les cages,blanchit avec 21 arrêts. Vítkovice signe une quatrième victoire de suite et maintient tranquillement sa deuxième place. Le HCO glisse cinquième.

Les Oceláři aligne une troisième victoire convaincante de suite, cette fois sur la glace de Liberec et grimpent à la quatrième place du classement. Les dragons nettement dominateurs dans le premier tiers ouvrent logiquement le score par Dravecký. Les buts s'ajoutent, Růžička et un doublé pour Hudáček. Les tigres blancs assommés réduisent le score par Ordoš en powerplay mais il est trop tard pour réellement inverser la tendance.

Photographe : Roman Kantor pour hc-kometa.cz La Kometa de Brno s'impose à domicile contre Plzeň

Brno reste troisième après un succès logique glané à domicile contre Plzeň. Les Indiens ouvrent la marque en fin de premier tiers. Malát récupère la rondelle et part en contre, il dévie angle opposé vers Suchý qui pousse dans la cage grande ouverte. Au début du deuxième vingt, les locaux profitent d'un powerplay pour égaliser. Horký dans le slot reprend victorieusement en profitant du trafic devant le filet advese. C'est également en powerplay dans la dernière période que Kundrátek donne l'avantage à la comète. La Kometa alourdit la mise en fin de match grâce à Koblížek.

Mountfield s'impose finalement de justesse sur sa glace contre Litvínov. Après 44 minutes de stérilité, Cingel débloque enfin le compteur pour les locaux. Les pétrochimistes cherchent à revenir et pressent en vain. Ils sortent leur gardien en fin de match, l'occasion pour les lions de marquer deux fois en cage vide par Okuliar et Lalancette. Avec 29 arrêts, Kiviaho blanchit. Mountfield remonte à la sixième place tandis que le Verva n'a plus qu'un point d'avance sur la dernière place.

Le Sparta brise sa série de six défaites d'affilée en remportant une triomphante victoire à Karlovy Vary qui rechute lourdement. L'effectif pragois à bien tourné avec cinq buteurs différents, seul Tomášek s'offre deux points. Un bon succès qui permet à Praha de remonter à la onzième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

** : Adam Zbořil (Kometa Brno)

* : Lukáš Cingel (Mountfield HK) * : © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo