TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Combat des chefs Le Dynamo remporte le combat des chefs et creuse son avance en tête du championnat.Třinec confirme sur le podium, Plzeň passe quatrième, le Sparta cinquième. Liberec assure également. Brno, Karlovy Vary rebondissent plus bas Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2023 à 21:16

Dynamo Pardubice : 2-3 ap

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 4-1

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 3-4

Kometa Brno - Verva Litvínov : 3-1

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 6-1

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 2-3 ap

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 5-3



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Le Dynamo Pardubice gagne le combat des chefs à Ostrava

Le choc au sommet de l'extraliga avait lieu à Ostrava, les locaux comme lors du dernier duel avec le Dynamo, se sont inclinés en prolongation, laissant les chevaux s'éloigner encore un peu plus en tête. Vítkovice démarre bien et domine le début de match, il ouvre logiquement la marque. Dej fait mine de contourner la cage mais remet dans l'axe pour Půček qui reprend victorieusement en one-timer. Les mineurs continuent de faire le job et Bukarts emporte le portier dans l'angle avant de glisser derrière celui-ci jusqu'au second poteau où Lukáš Krenželok n'a plus qu'à pousser dans la cage ouverte dans une immense clameur. Le Dynamo inverse la tendance au tiers médiant, Musil lance de la bleue, Stezka pas du tout masqué fait une incroyable faute de main et ne peut bloquer le palet qui transperce les filets. Pardubice relancé hausse le ton et domine séchement, Sedlák dans le haut slot envoie un missile au fond pour égaliser sur son premier but cette saison. La recrue NHL est parfaitement satisfaisante avec 5 points en 4 matchs. Vítkovice retourne à sa domination en dernier vingt mais Will tient le score jusqu'à la sirène finale, il faut disputer une prolongation. Celle-ci est équilibrée et dure. Finalement à 1 minute du terme, Hyka prend de la vitesse le long de la bande déjoue les défenseurs locaux, repique au centre et glisse entre les pads de Stezka pour donner la victoire à Pardubice qui règne sur l'extraliga.

Les Oceláři confortent leur troisième place avec un succès difficile à Hradec Králové grâce à un but de Voženílek en prolongation. Après avoir été mené 2-0 les dragons reviennent de loin !

Plzeň s'impose difficilement à Kladno mais c'est une victoire très précieuse qui lui permet de passer quatrième. Les Indiens démarrent parfaitement puisqu'ils mènent 3-0 dès le premier tiers. Mais alors que les dernières secondes du tiers s'égrainent, Plekanec qui bataille contre la bande parvient à remettre dans l'axe pour Jágr qui accélère, prend le dessus sur le défenseur visiteur et d'un revers parfait fait trembler les filets pour marquer son premier but de la saison et son sixième point en sept matchs pour la légende de 50 ans passés ! Les Rytíři accélèrent et parviennent à égaliser en marquant deux fois au dernier vingt. Mais dans la foulée une faute mortelle permet à Schleiss de marquer à son tour et d'offrir la victoire aux Indiens. Dans son maillot rétro avec le logo de Madame Poldi (en hommage à la fonderie Poldi de Kladno partenaire historique du club, nommée de cette façon en l'honneur de Leopoldina Wittgenstein, la femme du fondateur de la fonderie en 1899), Kladno ne peut décoller de la dernière place.

hokejkv.cz Koblasa et Karlovy Vary l'emportent et remontent

Après une série difficile de défaites, l'Energie s'est repris au dernier match avec une belle victoire à domicile, elle tente la passe de deux toujours devant ses partisans et face à Mladá Boleslav qui coule au fond après quatre défaites de rang. Le premier tiers voit le BK dominer la rencontre sans pour autant débloquer son compteur. Dès la reprise, Beránek et Koblasa marquent à deux minutes d'intervalle pour donner une avance confortable à KV. Dans la foulée, les lions réduisent l'écart. En fin de période, Koffer oublié dans le slot alourdit la mise. Au dernier vingt, Karlovy Vary domine le jeu et Hladonik dans un angle fermé creuse encore l'avance locale, MB ne reviendra plus et glisse douzième en lieu et place de son adversaire du jour.

Le Sparta grimpe à la cinquième place et à pas mal digéré sa défaite crève-coeur en finale de la Spengler Cup. Le club de la capitale a dominé sur le fil le Motor qui reste menacé à un point du gouffre. Les deux équipes ont été à égalité tout le match, Erik Thorell a marqué le but de la victoire à 1 minute du terme avant un dernier but en cage vide.

Les Bílí Tygři confortent leur septième place en infligeant une troisième défaite de suite à Olomouc qui sort des quatre premières places pour la première fois de la saison et tombe 6e. Valch marque quatre points, Ordoš trois dont deux buts.

Brno n'est encore pas passé loin de la défaite, malgré une intense domination face à Litvínov il ne peut ouvrir le score après 40 minutes tant Zajíček s'illustre devant la cage. Zdráhal ouvre le score pour les pétrochimistes au début du dernier vingt. Le hold-up n'est pas loin ! Mais la Kometa s'illumine brusquement et marque deux buts en une minute avant de conclure en cage vide. Pospíšil se fait remarquer pour son premier match avec sa nouvelle équipe il marque un doublé. Brno renoue enfin avec la victoire après quatre revers de rang, la descente s'interrompt.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jaroslav Vlach (Bílí Tygři Liberec)

** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











