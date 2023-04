Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Comme chez soi Deuxième victoire de Třinec à l'extérieur qui commence la finale de la meilleure des façons possibles Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2023 à 20:25 Tweeter

Oceláři Třinec : 1-2 ap (0-2)



Photographe : Marian Ježowicz pour hcocelari.cz Voženílek donne la victoire en prolongation à Třinec au match 2

Mountfield vaincu au premier match de la finale espère rebondir devant ses partisans au match 2, une victoire presque impérative pour les lions de Perret. Třinec a remporté grâce à sa redoutable efficacité offensive le premier match. Une entame parfaite à l'extérieur que les dragons tenteront de reproduire au match 2.

Les locaux démarrent fort et maintiennent la pression sur la cage de Třinec mais sans résultat comme bien d'autres avant eux. Leur domination ne donne rien et les contres des métallurgistes sont extrêmement dangereux. Derrière la cage le défenseur de Mountfield se fait subtiliser la rondelle par Nestrašil qui remet derrière lui pour Voženílek ce dernier glisse au premier poteau où Růžička déjoue le gardien à bout portant (0-1).

Les Oceláři ouvrent le score sur leur premier lancer du match ! Ils restent un peu à l'offensive avant de reculer sous le pressing de Mountfield, mais le score en reste là après vingt minutes.

Dès la première minute du deuxième tiers, les visiteurs sont sanctionnés. Le powerplay de Hradec Králové fait merveille. Jergl avance et profite de l'écran de son coéquipier et d'un défenseur rouge pour fusiller Kacetl d'un bon lancer balayé (1-1).

Le jeu est plutôt équilibré mais verrouillé, un épisode à quatre contre quatre libère de l'espace mais ne donne rien. Mountfield est à son tour pénalisé mais le powerplay des Oceláři est transparent. Les locaux sont un peu plus présents mais guère et c'est sur un score de parité que s'achève ce morne deuxième vingt. Le dernier tiers est très fermé défensivement, malgré un powerplay Mountfield ne peut faire évoluer le score. Les dragons sont plus entreprenants que leurs adversaires dans cette troisième période mais ils ne parviennent pas à reprendre les devants. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci est plutôt équilibrée les deux équipes ont leur chance mais toujours sans parvenir à débloquer le score. Sur un contre, Daňo canonne, Machovský repousse, le Slovaque récupère et sert Chmielewski au premier poteau, il décale parfaitement au second pour Voženílek qui pousse au fond et fait rugir le virage rouge (1-2).

Nouvelle victoire pour les Oceláři à Hradec Králové, après ces deux succès à l'extérieur les dragons mènent largement avant deux rencontres à domicile la finale ne peut pas mieux commencer. Mountfield de nouveau battu devant ses partisans va disputer à Třinec deux matchs compliqués samedi et dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Daniel Voženílek

** : Ondřej Kacetl

