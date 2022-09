Mountfield HK : 2-3

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 4-3 TAB

Sparta Prague - Verva Litvínov : 3-0

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 4-2

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 4-3 ap

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 6-2

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 2-1



Photographe : Daniel Klement pour hcolomouc.cz Olomouc déjoue Mladá Boleslav et reste en tête

Photographe : Daniel Klement pour hcolomouc.cz Olomouc déjoue Mladá Boleslav et reste en tête

Deuxième victoire en autant de matchs pour Olomouc qui occupe la tête de l'extraliga tchèque. Les coqs se sont imposés devant leurs partisans contre

Mladá Boleslav qui glisse dans le milieu de tableau. Le premier tiers est dominé par les verts, mais ceux ci ne peuvent ouvrir la marque tant Konrád s'emploie devant le but local. Au deuxième tiers, Olomouc démarre en powerplay mais ne peut le convertir, cependant les coqs restent à l'attaque. Dujsík isolé face au but tente sa chance, Novotný repousse mal et le palet traîne devant la cage, Menšík s'en empare, longe la cage, drible le gardien et ouvre le score. Alors que le BK ne parvient pas à revenir malgré de nombreuses tentatives, Musil depuis le cercle droit double la mise d'un lancer frappé. A force de tentatives et profitant enfin d'un de leur nombreux powerplay, les visiteurs recollent au dernier tiers. Un palet mal bloqué par le portier local est propulsé au fond par Stransky. Les lions maintiennent leur pressing mais ne parviennent plus à déjouer le portier slovaque. Olomouc triomphe et occupe la troisième place à égalité avec les deux premiers.

Le Motor conserve la tête du championnat avec une deuxième victoire convaincante, cette fois contre Brno. C'est Gulaš le héros de České Budějovice puisqu'il marque un hat-trick permettant à son équipe de régaler ses partisans. Pech s'offre également trois points dans ce large succès.

Vítkovice remporte une deuxième victoire de suite, mais cette fois devant ses partisans en dominant logiquement Plzeň. En powerplay, Mueller ouvre les compteurs locaux. Koch double la mise à la mi-match mais profitant d'un powerplay les Indiens débloquent leur compteur par Kodýtek

Lindberg d'un lancer lointain remet les siens à deux longueurs juste avant la sirène. Dès les premiers instants du dernier tiers, Mueller marque son deuxième but du match. Le Škoda Plzeň surdomine le dernier vingt, Kaňák dans l'axe parvient à réduire le score mais les visiteurs ne reviendront pas et s'inclinent pour la deuxième fois en deux matchs.

Le Dynamo s'impose pour la deuxième fois en prolongation. Devant ses partisans il a dominé les Oceláři qui s'inclinent encore, mais grattent tout de même un point dans la ville du cheval blanc. Par deux fois les dragons prennent l'avantage au premier tiers, mais ils sont rejoint à chaque fois par Pardubice. Třinec reprend encore l'ascendant au deuxième vingt, mais Musil inscrit son deuxième but du soir et égalise encore. En prolongation, le cheval ne fait pas de détail, Paulovič dans l'angle dépose un caviar devant la cage en retrait, Dvořák mystifie Mazanec et donne la victoire au Dynamo !

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les tigres blancs s'imposent contre les chevaliers

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les tigres blancs s'imposent contre les chevaliers

Liberec remporte un deuxième match en temps supplémentaire en défaisant aux tirs au but Kladno, très accrocheur de nouveau. Comme vendredi, les Rytíři ont fait la course en tête et menaient 3-1 après 2 tiers grâce à un doublé de Beran, mais l'accélération des tigres blancs leur a permis d'égaliser. Frolík compte d'ailleurs un doublé. Birner inscrit le seul tir au but pour les locaux, Kváča se chargeant de repousser tous les chevaliers.

Mountfield rebondit à l'extérieur après sa défaite en ouverture, en s'imposant à Karlovy Vary sans briller. Smoleňák en contre rate le cadre, le puck rebondit dans la bande, revient au deuxième poteau où Lalancette n'a plus qu'à pousser au fond pour ouvrir le score après deux minutes. A la mi match Redlich égalise. Les lions accélèrent et leur troisième ligne fait le show. Smoleňák redonne l'avantage à Hradec Králové