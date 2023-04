Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Dans le nid du dragon Toujours aussi solide défensivement, les dragons de Třinec remportent le troisième match de la finale à domicile et pourraient être champions dès demain en cas de succès Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/04/2023 à 20:16 Tweeter

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 1-0 (3-0)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Daňo donne la victoire aux Oceláři pour la 3e fois

Les Oceláři ont remporté les deux premiers matchs de la finale à Hradec Králové. Un début de série parfaite avant deux matchs à Třinec où le triple champion en titre pourrait s'adjuger une quatrième couronne à domicile. Mountfield n'a pas le choix et doit coûte que coûte remporter ce match 3 sous peine de se retrouver au bord de l'élimination. Il faudra hausser le niveau offensif pour briser le béton silésien.

Le premier tiers se résume à un long round d'observation, les deux équipes ne sortent pas du bois. Elles ne se risquent pas à trop se découvrir, les quelques occasions ne donnent rien ni d'un côté ni de l'autre. Les deux minutes à quatre contre quatre au quart d'heure de jeu ne débloquent pas non plus la situation. Après vingt minutes le score est donc vierge. Dès la reprise, Chmielewski parvient à lancer Daňo dans le dos de la défense visiteuse, le Slovaque contre seul et d'un excellent mouvement du poignet il déjoue Machovský et ouvre le score (1-0).

Les dragons accélèrent dans ce tiers médiant et dominent le jeu, ils tentent d'accroître leur avance mais sans résultats, HK s'accroche à sa cage et tient bon sous la pression adverse. En avance à l'entame du dernier tiers, Třinec adopte sa sempiternelle stratégie. La porte se referme devant Kacetl, l'acier trempé silésien est impossible à briser. Mountfield surclasse son adversaire et cogne de toutes ses forces mais en vain, rien n'y fait ni le powerplay, ni le temps mort, ni la sortie du gardien. Kacetl blanchit avec 30 arrêts, Třinec signe une troisième victoire d'affilée dans la finale. Le titre suprême est à portée de main, il pourrait être acquis dès demain en cas de victoire au match 4. Hradec Králové n'a encore trouvé aucune solution pour la troisième fois de suite et se retrouve au bord de l'élimination. Plus le droit à l'erreur pour Mountfield qui devra gagner à tout prix demain pour rester en vie dans cette finale et éviter un humiliant balayage.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Kacetl

** : Matěj Machovský

