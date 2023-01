Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : De la meilleure des manières Mladá Boleslav et Olomouc mettent fin à leur série de défaites en brillant. Le Dynamo mène toujours la danse suivis par les Moraves-Silésiens de Vítkovice et Třinec. Liberec impression également Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/01/2023 à 21:12 Tweeter

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 3-2 ap

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 0-2

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 7-3

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 6-2

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 7-4

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 2-5



bkboleslav.cz Mladá Boleslav écrase Brno et retrouve sa force

Mladá Boleslav repart enfin de l'avant avec une belle victoire devant ses partisans face à la Kometa. Les visiteurs ouvrent pourtant le score sur un but de leur nouvelle recrue, Raška. Les lions égalisent à mi-tiers par Najman sur un powerplay. A peine une minute plus tard, Fořt bien placé dans le slot dévie au fond le lancer de Pýcha. Le pressing local continue et Přibyl marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Dans les deux autres tiers, Pláněk et Šťastný marquent deux fois chacun pour donner une large victoire au BK qui remonte dixième à un point derrière son adversaire du jour.

Le Dynamo conserve la tête du championnat après un net succès contre Karlovy Vary mais non sans frayeurs. Les chevaux mènent 4-0 après un tiers mais l'Energie renverse complètement la donne au tiers médiant et revient à 4-3 avec un doublé de Hladonik. Dès la reprise, le désormais incontournable Sedlák redonne de l'air à Pardubice en powerplay. Dans la foulée, KV rapproche encore la marque. Vondráček complète le tour du chapeau contre son ancienne équipe pour achever la victoire du Dynamo.

Vítkovice fait le job pour s'imposer sans forcer son talent à České Budějovice. Alors que Stezka blanchit avec 25 arrêts, Lakatoš marque deux points.

Photographe : Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Olomouc surclasse Kladno pour repasser quatrième

Olomouc retrouve enfin la victoire après trois défaites de rang en corrigeant Kladno qui rechute lourdement. Les coqs ont marqué six buts sans réplique avant que les chevaliers se reprennent un peu en fin de partie quand les locaux avaient desserrés l'étau. Ondrušek marque quatre points, Kunc trois et Plášek un doublé. Une large victoire qui permet au HCO de reprendre la quatrième place.

Les Bílí Tygři impressionnent en allant chercher une très belle victoire à Praha. Le Sparta menait pourtant 2-0 après un tiers mais Balinskis et Birner marquent au tiers médiant pour remettre les deux équipes dos à dos. Birner profite d'un powerplay au dernier tiers pour marquer un deuxième but et donner l'avantage aux siens. Liberec déroule son hockey, Filippi marque un doublé et enfonce le clou.

Troisième victoire consécutive pour les Oceláři mais comme mardi ils ont peiné pour vaincre Litvínov. Ils ont pourtant très vite pris une double avance grâce à un doublé de Daňo. Les pétrochimistes ont progressivement revenu à hauteur avant d'égaliser au dernier tiers. Finalement Nestrašil donne la victoire aux locaux en prolongation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice)

** : Jiří Ondrušek (HC Olomouc)

*** : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice)

** : Jiří Ondrušek (HC Olomouc)

* : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec)











