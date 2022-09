Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Derby remporté et nouveau leader Vítkovice remporte le derby contre Třinec et vire en tęte de l'extraliga. Les invaincus Liberec et Pardubice ont chuté face ŕ Brno et Mladá Boleslav qui progressent, tout comme le Sparta et Kladno encore vainqueur Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/09/2022 ŕ 23:35 Tweeter

Reporté problème technique

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 2-1

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 2-3 TAB

Sparta Prague - Škoda Plzeň : 3-2

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 3-5

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 2-3 ap



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Vítkovice remporte le derby ŕ Třinec et passe premier

Derby de Moravie-Silésie à Třinec pour un champion en titre qui cherche son premier succès de la saison. Il espère y arriver face à son rival éternel Vítkovice. Les locaux démarrent bien, sur un bon lancer d'Hudáček, c'est Daňo face au but qui dévie au fond pour ouvrir le score. Avance de courte durée, moins d'une minute plus tard, Fridrich a égalisé après un engagement gagné en zone offensive. Les Dragons plutôt peu convaincant sur la glace repassent tout de même devant au début du tiers médiant. Le slap de Marinčin est repoussé par Stezka, mais le rebond face à l'angle grand ouvert est parfaitement exploité par Růžička. Le derby est musclé et les fautes pleuvent., mais personne n'en profite. Bukarts d'un lancer parfait nettoie la lucarne et égalise. Vítkovice domine mais se fait surprendre, Růžička récupère et lance Voženílek qui part seul en contre et remet les Energie Karlovy Vary - HC Olomouc :- Mountfield HK : 2-1Bílí Tygři Liberec -: 2-3 TAB- Škoda Plzeň : 3-2Oceláři Třinec -: 3-5Dynamo Pardubice -: 2-3 apDerby de Moravie-Silésie àpour un champion en titre qui cherche son premier succès de la saison. Il espère y arriver face à son rival éternel. Les locaux démarrent bien, sur un bon lancer d', c'estface au but qui dévie au fond pour ouvrir le score. Avance de courte durée, moins d'une minute plus tard,a égalisé après un engagement gagné en zone offensive. Les Dragons plutôt peu convaincant sur la glace repassent tout de même devant au début du tiers médiant. Le slap deest repoussé par, mais le rebond face à l'angle grand ouvert est parfaitement exploité par. Le derby est musclé et les fautes pleuvent., mais personne n'en profite.d'un lancer parfait nettoie la lucarne et égalise. Vítkovice domine mais se fait surprendre,récupère et lancequi part seul en contre et remet les Maciaś pour son premier match en extraliga de sa jeune carrière (18 ans), égalise. Les mineurs restent dangereux et Kalus dévie au fond le coup de canon de Raskob. Pour la première fois du match, Vítkovice mène la danse. Les locaux pressent, sans succès. Ils sortent leur gardien, Bernovský en profite pour marquer en cage vide et assurer la victoire du Ridera. Vítkovice prend la tête de l'extraliga, tandis que le triple champion en titre continue de boitiller dans les bas fonds du classement.

Une panne de surfaceuse à Karlovy Vary a forcé le retard du match. La machine a été poussée hors de la surface de jeu mais a laissé une large rainure sur la glace. Après plus d'une heure et demi de retard, la rencontre a été annulée et sera reportée à une date ultérieure.

hcplzen.cz Le Sparta Prague arręte difficilement Plzeň

Le Sparta s'impose sans vraiment briller à domicile contre Plzeň qui continue de perdre mais qui semble bien plus tranchant. Menés rapidement 2-0, puis 3-1 les Indiens n'ont pas lâchés et ont recollé grâce à un doublé de Rekonen mais ne sont pas parvenus à égaliser.

Mladá Boleslav remporte une bonne victoire à Pardubice qui s'incline pour la première fois de la saison. Les lions grimpent à la quatrième place en devançant leur adversaire du jour. Les deux équipes sont à égalité après le temps supplémentaire avec deux buts partout. Dès l'entame de la prolongation, Šťastný parvient à partir seul en break et glisse la rondelle entre les pads de Will pour donner la victoire aux verts dans la bronca des tribunes.

Liberec s'incline également à domicile pour la première fois de la saison face à la Kometa. Pourtant les tigres blancs ont dominé du casque et des épaules la rencontre, en lançant pas moins de 56 fois ! Mais devant la cage de Brno, Furch a été éblouissant et a su maintenir son équipe dans le courant. Il a fallu recourir à une séance de tirs au but pour connaître le nom du vainqueur. En marquant à quatre reprises les visiteurs l'emportent haut la main et se replacent au milieu de tableau.

Nouvelle très bonne victoire pour Kladno qui l'emporte devant son public face à Mountfield grâce à un doublé de Beran. Les Rytíři grimpent à la sixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Matěj Beran (Rytíři Kladno)

** : David Šťastný Oceláři devant. Au dernier tiers, les visiteurs repartent de l'avantpour son premier match en extraliga de sa jeune carrière (18 ans), égalise. Les mineurs restent dangereux etdévie au fond le coup de canon de. Pour la première fois du match, Vítkovice mène la danse. Les locaux pressent, sans succès. Ils sortent leur gardien,en profite pour marquer en cage vide et assurer la victoire du Ridera. Vítkovice prend la tête de l'extraliga, tandis que le triple champion en titre continue de boitiller dans les bas fonds du classement.Une panne de surfaceuse à Karlovy Vary a forcé le retard du match. La machine a été poussée hors de la surface de jeu mais a laissé une large rainure sur la glace. Après plus d'une heure et demi de retard, la rencontre a été annulée et sera reportée à une date ultérieure.Les'impose sans vraiment briller à domicile contrequi continue de perdre mais qui semble bien plus tranchant. Menés rapidement 2-0, puis 3-1 les Indiens n'ont pas lâchés et ont recollé grâce à un doublé demais ne sont pas parvenus à égaliser.remporte une bonne victoire àqui s'incline pour la première fois de la saison. Les lions grimpent à la quatrième place en devançant leur adversaire du jour. Les deux équipes sont à égalité après le temps supplémentaire avec deux buts partout. Dès l'entame de la prolongation,parvient à partir seul en break et glisse la rondelle entre les pads depour donner la victoire aux verts dans la bronca des tribunes.s'incline également à domicile pour la première fois de la saison face à la. Pourtant les tigres blancs ont dominé du casque et des épaules la rencontre, en lançant pas moins de 56 fois ! Mais devant la cage de Brno,a été éblouissant et a su maintenir son équipe dans le courant. Il a fallu recourir à une séance de tirs au but pour connaître le nom du vainqueur. En marquant à quatre reprises les visiteurs l'emportent haut la main et se replacent au milieu de tableau.Nouvelle très bonne victoire pourqui l'emporte devant son public face àgrâce à un doublé de. Les Rytíři grimpent à la sixième place.*** : Matěj Beran (Rytíři Kladno)** : David Šťastný Mladá Boleslav)

* : Jan Bernovský (Vítkovice Ridera)











