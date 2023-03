Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Derniers ajustements La saison régulière d'extraliga tchèque s'achève. Mountfield prend la dernière place directement qualificatives pour les quarts. Brno remonte 7ème, Mladá Boleslav 10ème. Kladno et České Budějovice terminent sur une belle victoire Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2023 à 20:17 Tweeter

Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary : 5-4

Kometa Brno - Sparta Praha : 5-2

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 2-1 TAB

Verva Litvínov - HC Olomouc : 5-1

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 3-1

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 3-5

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 2-3



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno domine le Sparta et termine 7ème

La Kometa termine en brillant avec une troisième victoire en quatre matchs en dominant nettement Praha. Les locaux ont explosé le deuxième tiers en inscrivant trois buts sans réplique, le vice-champion en titre ne s'en relèvera pas. Flek et Horký terminent à deux points côté local tandis que Vauhkonen a inscrit les deux buts du Sparta. Le club de la capitale termine troisième et attendra en quarts tandis que Brno affrontera Mladá Boleslav en huitième de finale.

Mountfield termine l'année sur une victoire dans le derby contre Pardubice et sauve pour un tout petit point sa quatrième place qui le qualifie directement pour les quarts de finale. Un but par tiers ont suffit pour vaincre un leader de plus en plus méconnaissable après une quatrième défaite de suite.

Liberec aligne une neuvième victoire consécutive contre Vítkovice, mais comme elle n'a eu lieu qu'aux tirs au but, les tigres blancs ratent pour un point les quarts de finale. Ils devront disputer un tour de 1/8ème finale contre Plzeň tandis que son adversaire est directement qualifié pour les 1/4. De plus en terminant deuxième, Vítkovice valide son ticket pour la CHL 2023-2024.

Litvínov confirme au milieu de tableau avec une très confortable victoire contre Olomouc, sa sixième consécutive. Dans cette démonstration, Hlava et Stránský marquent trois points, Jaks et Kudrna en comptent deux. Les pétrochimistes en pleine forme affronteront Třinec en playoffs qui termine laborieusement la saison. Olomouc en plein ralentissement avec 9 défaites sur les 12 derniers matchs se disputera avec Karlovy Vary.

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Mladá Boleslav s'impose à Třinec et termine 10ème

Mladá Boleslav termine très bien l'année avec une troisième victoire de rang en s'imposant chez les Oceláři, un triple champion en titre bien décevant. Söderlund ouvre rapidement la marque pour les visiteurs mais les dragons se reprennent et marquent deux fois avant la première sirène. Le BK domine nettement la période médiane et logiquement Klíma égalise. Mladá Boleslav continue de dominer son sujet au dernier vingt et passe devant grâce à Roman à 4 minutes du terme. Une avance que les lions ne lâcheront plus. Ils terminent dixième et affronteront Brno qui termine fort en huitième de finale des playoffs.

Le Motor termine sa saison sur une deuxième victoire d'affilée en dominant Plzeň qui s'incline pour la neuvième fois de suite. Après un score de parité au premier tiers d'un but partout, le Motor s'échappe au tiers médiant avec deux réalisations contre une pour les locaux. Přikryl marque un doublé pour permettre aux visiteurs de conforter leur succès. Malgré deux buts de Mertl, les Indiens ne reviendront pas. Ils terminent la saison douzièmes et affronteront Liberec en 1/8ème de finale, s'ils ne sortent pas de la crise ils devraient sortir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

Kladno termine la saison sur une bonne note en dominant l'Energie. Les chevaliers ont mené toute la partie et jusqu'à 5-2 avant de se relâcher en fin de période mais de conserver une longueur d'avance. Klepiš et Indrák terminent à deux points pour les Rytíři. Malgré ce bon succès, ils terminent quand même derniers et devront sauver leur peau en barrage contre le vainqueur de la Chance Liga. Karlovy Vary neuvième après ses deux défaites pour finir la saison croisera le fer avec Olomouc en huitième de finale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Klepiš (Rytíři Kladno)

** : Šimon Stránský (Verva Litvínov)

