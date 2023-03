Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Deux font deux Les Oceláři et la Kometa doublent la mise, Plzeň atomise Liberec et égalise. Olomouc gagne son premier match Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2023 ŕ 21:58 Tweeter

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 5-4 ap (2-0)

Olomouc - Karlovy Vary : 4-1 (1-0)

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 2-1 (2-0)

Škoda Plzeň : 0-6 (1-1)



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Les Oceláři mčnent 2-0 contre Litvínov

Les Oceláři après une victoire laborieuse au premier match espère doubler la mise avant de se déplacer à Litvínov. Le match démarre mal pour les locaux pénalisés d'entrée, Stránský profite du powerplay pour donner l'avantage aux pétrochimistes après 1'18 de jeu. Nestrašil d'un coup de canon égalise assez rapidement. Dans le deuxième tiers les dragons accélèrent, Kaňák dans un angle complètement fermé redonne l'avantage aux visiteurs. Profitant de l'indiscipline locale, Hlava égalise. Décidément les unités spéciales tournent bien et Růžička remet Třinec devant en suppériorité. Au dernier tiers, Hlava égalise encore en powerplay. Dans la foulée, le Verva est sanctionné et Jeřábek remet les locaux devant en suppérioté. Litvínov mitraille en fin de partie et Sukeľ arrache l'égalisation à 1'06 du terme. Il faut disputer une prolongation, dans celle-ci les Métallurgistes dominent du casque et des épaules et logiquement ils l'emportent sur un but de Jeřábek. Třinec a parfaitement répondu présent et mène 2-0 dans la série même si les deux victoires ont été difficiles. Les dragons se déplacent à Litvínov samedi et pourraient conclure en cas de nouveau succès, les locaux n'auront déjà plus le choix, il faudra vaincre ou mourir.

Brno démarre en fanfare le match 2 contre Mladá Boleslav, pénalisé d'entrée et punit dès la 2ème minute par un but de Kundrátek. La minute suivante, Zbořil double la mise. Le BK prend le bouillon d'entrée mais il parvient à renverser la tendance et domine sans parvenir à déjouer Furch. Le spectre du match de la veille plane sur les lions. Dans un deuxième tiers d'excellente facture, Bičevskis débloque le compteur des lions pour les rapprocher à une longueur. Malgré tous ses efforts au dernier tiers Mladá Boleslav ne peut égaliser. La Kometa double la mise et pourrait conclure dès samedi en Bohême centrale. Les lions sont contraints au miracle s'ils ne veulent pas être balayés.

Photographe : Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Olomouc remporte nettement le 1er match contre l'Energie

Après un problème de glace au match 1 qui a été arrêté, la ligue a décidé de reprendre le match entre Olomouc et Karlovy Vary là où il s'était arrêté à 2-0 après un tiers. Il sera terminé et comptera comme première rencontre, ensuite la série se déplacera dans la cité thermale pour les deux prochains matchs. Le HCO perd donc son avantage de la glace dans la série. La veille, Kusko avait ouvert la marque dès la 50ème seconde de jeu avant que Musil ne double la mise en powerplay. Le match est houleux au deuxième tiers, Orsava alourdit la marque en suppériorité. L'Energie accélère au début du dernier vingt et Kohout débloque enfin le compteur. Le HCO repart vite dans l'autre sens et Plášek permet aux coqs de reprendre le large. Une avance qu'ils conservent jusqu'au bout et remportent donc nettement la première manche avant deux déplacements à Karlovy Vary.

Liberec qui avait remporté avec brio le premier match contre Plzeň sont malmenés au premier tiers. Pour remonte la glace et sert Piskáček qui reprend victorieusement. Les Indiens écrasent le tiers médiant par leur puissance et logiquement Holešinský double la mise. Liberec sombre corps et âme dans le dernier vingt. Malgré de bonnes tentatives, elle encaisse quatre buts. Holešinský marque deux fois et Schleiss inscrit trois points, Pavlát blanchit avec 27 arrêts. Les Indiens brillent de mille feux et gagnent enfin un match après 10 revers d'affilée ! Ils égalisent dans la série avant deux parties à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)

* : Jakub Orsava (HC Olomouc)











