TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Dix sur dix ! Dixième victoire de suite pour le Dynamo Pardubice, plus que jamais leader Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2022 à 20:12

Dynamo Pardubice : 2-4 (0-2, 0-0, 2-2)



hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice remporte une 10ème victoire de suite

České Budějovice est un peu reparti de l'avant et alterne les victoires et les défaites pour se maintenir à la onzième place. La réception de l'intraitable leader du championnat ne s'annonce pas de tout repos pour les automobilistes. Le Dynamo caracole en tête de l'extraliga et reste sur une excellente série de neuf victoires consécutives. Le cheval peut en aligner une dixième ce soir en Bohême du Sud.

Le Motor démarre plutôt bien la partie mais ne parvient pas à se créer d'occasions nettes, ses tentatives sont repoussées par Frodl. Progressivement les chevaux renversent la tendance. Sous pression les locaux sont sanctionnés, le powerplay de Pardubice fait mouche. Košťálek slape de la bleue, Zohorna dans le slot dévie au fond pour ouvrir la marque (0-1).

Le Dynamo reste sur son bon rythme et donne du corps à son jeu, les locaux peinent à suivre et subissent le pressing adverse. Finalement la voiture quitte la route. Zohorna entre en zone et monte à la cage, il laisse en retrait pour Radil qui fait trembler les filets (0-2).

České Budějovice va mieux au deuxième vingt et met le pressing sur la cage adverse mais sans résultat dans un premier temps. La chance des Bohémiens méridionaux est-elle passée ? En tout cas le Dynamo remet la marche en avant et canonne en deuxième moitié de tiers. Strmeň s'emploie pour tenir le score jusqu'à la deuxième sirène.

Au dernier tiers Pardubice prend le large, Zohorna dans le slot récupère un rebond et pousse au fond pour son onzième but de la saison et son 22ème point déjà, son troisième de la soirée (0-3).

Les visiteurs commettent plusieurs fautes mais le powerplay du Motor ne parvient pas à faire sauter le verrou. Le Dynamo laisse filer et repart dès le retour à cinq. Koffer évite la sortie de zone et remet dans l'axe pour Poulíček qui alourdit la mise (0-4).

Pardubice à l'abri laisse courrir ce qui permet à České Budějovice de repartir à l'offensive. Dans la foulée, les locaux récupèrent même un powerplay. Vráblík de la bleue envoie un missile que Přikryl dévie au fond pour débloque le compteur locaux (1-4).

Il reste moins de trois minutes à jouer mais CEB continue de presser pour réduire l'écart. Une fois encore les visiteurs sont pénalisés. Le Motor pousse en powerplay et Valský à mi-zone envoie un boulet de canon dans le but du leader (2-4).

Revenus à deux longueurs à 40 secondes de la fin, les visiteurs reprennent un peu espoir, mais ni le temps mort ni la sortie du gardien ni le pressing final ne permet un retour plus avant au tableau d'affichage.

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Zohorna

** : Robert Kousal

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Zohorna

** : Robert Kousal

* : Roman Vráblík











