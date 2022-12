Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Du rythme en bas de tableau Le bas de tableau accélère : le Motor s'offre la peau du champion en titre. Litvínov l'emporte contre les mineurs, l'Energie en retrouve à Brno. Les deux machines à gagner du moment le Sparta et Plzeň enchaînent encore Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/12/2022 à 21:04 Tweeter

Motor České Budějovice : 2-3 TAB

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 5-3

BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 1-2

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 5-4

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 2-3



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz České Budějovice s'impose chez les Oceláři

Třinec restait sur une bonne victoire mais dans une passe plutôt difficile, la réception du Motor en bas de tableau, semblait être de nature à rassurer le triple champion en titre, raté ! Le premier tiers est à sens unique en faveur des locaux et Marcinko ouvre logiquement le score en powerplay. En début de deuxième vingt sur un éclaircie visiteuse, Gulaš contourne la cage et égalise d'un lancer puissant. L'initiative reste aux mains des dragons et Daňo leur redonne logiquement l'avantage. Mais faute d'avoir su tuer le match les Oceláři vont s'en mordre les doigts. Gulaš part en break et emporte tout le monde, il humilie le dernier défenseur mais son tir manque le cadre, le puck ricoche contre la bande revient au second poteau où Čachotský le propulse au fond pour égaliser. La prolongation ne donne rien et aux tirs au but, trois tireurs du Motor dont Gulaš et Čachotský trouvent la faille contre un pour les locaux. České Budějovice l'emporte et met un peu de distance avec la zone rouge.

8ème victoire de rang pour le Sparta qui s'impose de justesse sur la glace de Mladá Boleslav. Une fois encore le club de la capitale a fait preuve d'une solidité très forte en défense et Kovář repousse 39 lancers. Les Pragois toujours quatrièmes ne sont plus qu'à une longueur du podium, certe avec un match de plus.

L'autre équipe en pleine forme c'est celle de Plzeň qui a remporté à domicile sa sixième victoire d'affilée en diposant d'Olomouc dans un duel prolifique en but. Les coqs mènent trois fois au score mais se font rejoindre à chaque fois par les Indiens. La dernière fois, l'inévitable Oceláři Třinec -: 2-3 TAB- Vítkovice Ridera : 5-3BK Mladá Boleslav -: 1-2- HC Olomouc : 5-4Kometa Brno -: 2-3restait sur une bonne victoire mais dans une passe plutôt difficile, la réception duen bas de tableau, semblait être de nature à rassurer le triple champion en titre, raté ! Le premier tiers est à sens unique en faveur des locaux etouvre logiquement le score en powerplay. En début de deuxième vingt sur un éclaircie visiteuse,contourne la cage et égalise d'un lancer puissant. L'initiative reste aux mains des dragons etleur redonne logiquement l'avantage. Mais faute d'avoir su tuer le match les Oceláři vont s'en mordre les doigts.part en break et emporte tout le monde, il humilie le dernier défenseur mais son tir manque le cadre, le puck ricoche contre la bande revient au second poteau oùle propulse au fond pour égaliser. La prolongation ne donne rien et aux tirs au but, trois tireurs du Motor dontettrouvent la faille contre un pour les locaux. České Budějovice l'emporte et met un peu de distance avec la zone rouge.8ème victoire de rang pour lequi s'impose de justesse sur la glace de. Une fois encore le club de la capitale a fait preuve d'une solidité très forte en défense etrepousse 39 lancers. Les Pragois toujours quatrièmes ne sont plus qu'à une longueur du podium, certe avec un match de plus.L'autre équipe en pleine forme c'est celle dequi a remporté à domicile sa sixième victoire d'affilée en diposant d'dans un duel prolifique en but. Les coqs mènent trois fois au score mais se font rejoindre à chaque fois par les Indiens. La dernière fois, l'inévitable Holešinský (3 points dans ce match) trouve la faille au dernier tiers, dans la minute qui suit Schleiss donne un avantage décisif aux locaux. Plzeň est désormais quatrième et dépasse le champion en titre.

hckv.cz Beránek et Karlovy Vary l'emportent à Brno

L'Energie se relance de belle manière après deux défaites de suite en allant s'imposer à Brno, vaincu pour la troisième fois d'affilée. Après un premier tiers vierge, Beránek profite du trafic devant la cage locale pour ouvrir les compteurs. Les visiteurs obtiennent de plus un powerplay peu après, mais Flek parti comme une fusée en break, égalise en infériorité ! Profitant d'une suppériorité au dernier tiers, la Kometa prend les devants. Koffer dans le cerlce droit ne tarde pas à égaliser. Malgré une intense domination locale, c'est Beránek qui donne la victoire à Karlovy Vary qui repasse dixième.

Litvínov confirme sa bonne forme du moment en s'imposant de manière convaincante contre l'épouvantail de Vítkovice qui restait sur cinq victoires de rang et qui échoue à repasser premier. Tout commençait pourtant pour le mieux pour les mineurs avec un premier tiers qui s'achevait sur le score de 3-1 en leur faveur grâce notamment à deux points de Raskob. Les pétrochimistes inversent la tendance au tiers médiant et en marquant deux buts coup sur coup parviennent à égaliser. Au dernier tiers le Verva accélère encore et Jaks donne l'avantage sur un powerplay avant que Zygmunt ne confirme la victoire en marquant en cage vide. Litvínov occupe toujours la douzième place, la dernière qualificative pour les playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée : (3 points dans ce match) trouve la faille au dernier tiers, dans la minute qui suitdonne un avantage décisif aux locaux. Plzeň est désormais quatrième et dépasse le champion en titre.L'se relance de belle manière après deux défaites de suite en allant s'imposer à, vaincu pour la troisième fois d'affilée. Après un premier tiers vierge,profite du trafic devant la cage locale pour ouvrir les compteurs. Les visiteurs obtiennent de plus un powerplay peu après, maisparti comme une fusée en break, égalise en infériorité ! Profitant d'une suppériorité au dernier tiers, la Kometa prend les devants.dans le cerlce droit ne tarde pas à égaliser. Malgré une intense domination locale, c'estqui donne la victoire à Karlovy Vary qui repasse dixième.confirme sa bonne forme du moment en s'imposant de manière convaincante contre l'épouvantail dequi restait sur cinq victoires de rang et qui échoue à repasser premier. Tout commençait pourtant pour le mieux pour les mineurs avec un premier tiers qui s'achevait sur le score de 3-1 en leur faveur grâce notamment à deux points de. Les pétrochimistes inversent la tendance au tiers médiant et en marquant deux buts coup sur coup parviennent à égaliser. Au dernier tiers le Verva accélère encore etdonne l'avantage sur un powerplay avant quene confirme la victoire en marquant en cage vide. Litvínov occupe toujours la douzième place, la dernière qualificative pour les playoffs.



*** : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

* : Milan Gulaš (Motor České Budějovice) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur