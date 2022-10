Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Dynamique ! Le Dynamo Pardubice s'impose chez le triple champion en titre, Třinec, et conforte sa première place Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/10/2022 à 20:30 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-3 (1-0, 0-3, 1-0)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Le Dynamo Pardubice s'impose à Třinec

Třinec, le triple champion en titre, après un départ calamiteux s'est bien repris en enchaînant les victoires et remontant à la huitième place. Les Oceláři restent sur une défaite aux tirs au but et espèrent rebondir devant leurs partisans. Face à eux, Pardubice est le leader du championnat avec dix victoires ndepuis le début de saison et quatre consécutives. Le Dynamo veut poursuivre en terrassant le dragon. Le 18 septembre les deux équipes s'étaient affrontées à Pardubice et les chevaux blancs l'avaient emportés en prolongation.

Les locaux démarrent fort et monopolisent le palet durant la première période. Logiquement les dragons ouvrent la marque. Buček gagne le palet contre la bande, il lance, le puck est repoussé, il prend le meilleur sur le défenseur mais bute encore sur Frodl qui ferme l'angle, le puck roule de l'autre côté, Dravecký n'a plus qu'à prolonger dans le but grand ouvert pour ouvrir les compteurs dans la bronca du public silésien (1-0).

Les Oceláři continuent leur domination quasiment sans partage mais le score en reste là après vingt minutes. Le deuxième tiers voit la situation inverse se dérouler sur la glace silésienne. Le Dynamo surdomine dans tous les aspects du jeu face à des locaux qui ont complètement disparus. Le leader frappe après moins de deux minutes de jeu. Le coup de canon de Dvořák depuis ma bleue manque le cadre mais rebondit dans la bande et revient dans le slot où Říčka pousse au fond pour égaliser (1-1).

Le cheval blanc galope à toute allure et son adversaire peine à suivre. Le Dynamo impose sa cadence et fait le show. Complètement dépassés, les locaux commettent une première faute. La sanction est quasi immédiate. Le powerplay tourne, le one-timer surpuissant de Cienciala juste sous la barre fait voler au loin la gourde de Kacetl, abasourdi (1-2).

Pardubice accélère encore et passe l'épaule, le score enfle peu après. Radil contre et lance, Kacetl bloque mais il traine un peu trop à couvrir le palet de sa mitaine, Cienciala récupère le palet et vient le loger sous la transversale au dessus du gardien à genoux (1-3).

Třinec complètement largué dans ce tiers médiant multiplie les fautes mais évite de sombrer plus avant encore. Le dragon se réveille au dernier tiers et se montre plus dangereux. Jeřábek de la bleue, profite de l'écran devant la cage de Pardubice pour permettre aux locaux de recoller (2-3).

Les Oceláři retrouvent espoir et accélèrent mais le Dynamo tient bon. En fin de tiers alors que la pression locale s'instensifie les visiteurs sont pénalisés. Le champion en titre pousse et sort son gardien mais même à six contre quatre, la défense dynamiste héroïque tient le choc jusqu'au bout. Cinquième victoire consécutive pour le Dynamo plus que jamais leader de l'extraliga. Třinec s'incline pour la deuxième fois d'affilée et reste dans le ventre mou du classement avant que ses adversaires directs ne jouent demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : David Cienciala

** : Robert Říčka

* : Samuel Buček Oceláři Třinec -: 2-3 (1-0, 0-3, 1-0)Třinec, le triple champion en titre, après un départ calamiteux s'est bien repris en enchaînant les victoires et remontant à la huitième place. Les Oceláři restent sur une défaite aux tirs au but et espèrent rebondir devant leurs partisans. Face à eux, Pardubice est le leader du championnat avec dix victoires ndepuis le début de saison et quatre consécutives. Le Dynamo veut poursuivre en terrassant le dragon. Le 18 septembre les deux équipes s'étaient affrontées à Pardubice et les chevaux blancs l'avaient emportés en prolongation.Les locaux démarrent fort et monopolisent le palet durant la première période. Logiquement les dragons ouvrent la marque.gagne le palet contre la bande, il lance, le puck est repoussé, il prend le meilleur sur le défenseur mais bute encore surqui ferme l'angle, le puck roule de l'autre côté,n'a plus qu'à prolonger dans le but grand ouvert pour ouvrir les compteurs dans la bronca du public silésienLes Oceláři continuent leur domination quasiment sans partage mais le score en reste là après vingt minutes. Le deuxième tiers voit la situation inverse se dérouler sur la glace silésienne. Le Dynamo surdomine dans tous les aspects du jeu face à des locaux qui ont complètement disparus. Le leader frappe après moins de deux minutes de jeu. Le coup de canon dedepuis ma bleue manque le cadre mais rebondit dans la bande et revient dans le slot oùpousse au fond pour égaliserLe cheval blanc galope à toute allure et son adversaire peine à suivre. Le Dynamo impose sa cadence et fait le show. Complètement dépassés, les locaux commettent une première faute. La sanction est quasi immédiate. Le powerplay tourne, le one-timer surpuissant dejuste sous la barre fait voler au loin la gourde de, abasourdiPardubice accélère encore et passe l'épaule, le score enfle peu après.contre et lance,bloque mais il traine un peu trop à couvrir le palet de sa mitaine,récupère le palet et vient le loger sous la transversale au dessus du gardien à genouxTřinec complètement largué dans ce tiers médiant multiplie les fautes mais évite de sombrer plus avant encore. Le dragon se réveille au dernier tiers et se montre plus dangereux.de la bleue, profite de l'écran devant la cage de Pardubice pour permettre aux locaux de recollerLes Oceláři retrouvent espoir et accélèrent mais le Dynamo tient bon. En fin de tiers alors que la pression locale s'instensifie les visiteurs sont pénalisés. Le champion en titre pousse et sort son gardien mais même à six contre quatre, la défense dynamiste héroïque tient le choc jusqu'au bout. Cinquième victoire consécutive pour le Dynamo plus que jamais leader de l'extraliga. Třinec s'incline pour la deuxième fois d'affilée et reste dans le ventre mou du classement avant que ses adversaires directs ne jouent demain.*** : David Cienciala** : Robert Říčka* : Samuel Buček © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur