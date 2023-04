Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Dynamique ! Le Dynamo remporte une première victoire dynamique dans la demi-finale contre Třinec Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/04/2023 à 20:30 Tweeter

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 4-2 (1-0)



hcdynamo.cz Le Dynamo domine Třinec au match 1 des demi-finales

Premier match des demi-finales choc entre le leader du championnat, le Dynamo encore invaincu dans ces playoffs et Třinec, triple champion en titre qui semble avoir fortement haussé son rythme depuis le début des séries. Dès la première minute de jeu, un joueur de chaque équipe sont pénalisés, l'épisode à quatre contre quatre ne donne rien. Les chevaux accélèrent vite et dominent le jeu, les lancers pleuvent mais les Oceláři tiennent. Sous pression les visiteurs sont pénalisés à la moitié du tiers, et le powerplay local fait merveille. Košťálek canonne de la bleue, Kacetl repousse en urgence au second poteau, la reprise de Sedlák troue la cage adverse (1-0).

Le Dynamo continue sa domination tranquille du jeu et impose son rythme. Logiquement le score s'accroît en faveur des locaux. Košťálek lance au loin, Sedlák accélère, sème tout le monde, récupère le palet, continue vers le but et fait trembler les filets pour la deuxième fois (2-0).

Dans la foulée les visiteurs sont pénalisés et leur élan est brisé. Radil à la bleue sort le palet pour Kousal qui fonce en break, poursuivit par le défenseur, gêné il voit qu'il ne pourra que lancer dans un angle fermé, il le rabat alors de l'autre côté pour Radil qui a suivit et propulse au fond dans une clameur (3-1).

Les deux équipes se neutralisent dans les minutes restantes du tiers. Le Dynamo repart vite mais se fait pénaliser, il parvient à tuer la faute grâce notamment à un exceptionnel arrêt mitaine de Will et repart encore. En powerplay les locaux pressent mais ne peuvent tuer le match. Les Oceláři relèvent la tête en suppériorité numérique, Nestrašil dépose un caviar au second poteau pour Marcinko qui n'a plus qu'à pousser au fond dans l'angle grand ouvert (3-2).

Pardubice contre vite et bien, les visiteurs plient et sont pénalisés mais malgré le bombardement local ils ne cèdent pas. En fin de partie, Třinec sort son gardien pour tenter de revenir mais Will et sa défense tiennent bon. Zohorna récupère et dégage au loin jusque dans la cage vide (4-2).

Une première victoire méritée pour le Dynamo qui a déroulé son offensive mais qui dans ses temps fort n'a pu véritablement se mettre à l'abri, il faudra confirmer dès demain toujours à domicile. Třinec s'incline logiquement à Pardubice dans ce premier match, les dragons espèrent égaliser au match 2 face à une équipe locale toujours invaincue en playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Sedlák

** : Andrej Nestrašil

