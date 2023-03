Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Egalisations Les Oceláři l'emportent à Praha en prolongation et égalisent tout comme Mountfield vainqueur à domicile d'une courte tête Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2023 à 22:30 Tweeter

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 3-2 (1-1)

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 2-3 ap (1-1)



Photographe : Marian Ježowicz pour hcocelari.cz Les Oceláři l'emportent en prolongation et égalisent

Le Sparta vainqueur du match 1 espère doubler l'avantage à domicile mais doit se méfier des Oceláři qui auront à coeur de se venger. La partie démarre bien pour les locaux dominateurs, profitant d'un powerplay le score se débloque. Kousal lance au but, Kaše dévie au fond et fait gronder le public de la capitale. Les Pragois continuent de dominer mais sans succès, pire encore ils se font rejoindre en infériorité. A l'ultime minute du tiers, Hudáček égalise, son tir est freiné par le portier local mais glisse mollement derrière la ligne. Les deux équipes se neutralisent au tiers médiant. Les visiteurs sont pénalisés, Kempný glisse au premier poteau pour Horák ce dernier temporise avant de servir de l'autre côté Sobotka qui reprend victorieusement dans une immense clameur. Les dragons montrent les dents mais sans résultat avant la deuxième sirène. Au dernier tiers, Třinec essaie de revenir à hauteur. Nestrašil emporte tout le monde dans l'angle et remet dans le slot pour Hudáček qui égalise pour la deuxième fois de la soirée. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et il faut disputer la première prolongation de ces quarts de finale 2023. Durant celle-ci, le Sparta est pénalisé trois fois et donc se retrouve dans sa zone pendant toute la prolongation. A force, il finit par céder. Voženílek finit par donner la victoire aux Oceláři en powerplay. La série est égalisée avant deux matchs à Třinec.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield HK gagne le match 2 et égalise dans la série

Mountfield battu en fin de partie au match 1 doit se reprendre à domicile contre les Bílí Tygři. Le premier tiers est dominé par les locaux mais le score ne bouge pas. Comme la veille, les lions ouvrent le score dès l'entame du deuxième vingt et comme la veille c'est le sniper slovaque qui ouvre le score. McCormack remonte dans l'angle met le palet devant la cage, Cingel pousse au fond. Le match est houleux entre les deux équipes et les fautes pleuvent. Sur un gros slap de Werek, le gardien Kváča repousse mais le puck traîne dans le slot, Klíma reprend victorieusement et double la mise. Liberec se retrouve pénalisé plusieurs fois mais parvient à résister et à ne pas couler. A l'inverse Mountfield est sanctionné à son tour et son killing play cède sous la morsure des tigres blancs. Un lancer lointain de Melancon permet aux visiteurs de recoller. Liberec domine la fin de période jusqu'à la sirène. Dès la reprise, les Bílí Tygři frappent. Flynn parvient à lancer Frolík seul en break, il mystifie parfaitement le portier et égalise. Mountfield reprend le contrôle de la rencontre mais le score ne bouge pas. Cette fois ce sont les lions qui frappent en toute fin de match. A deux minutes du terme, Okuliar contre il sert Klíma dans l'angle qui vient trouver la faille. Les locaux sont pénalisés juste après et se font des frayeurs jusqu'au bout mais parviennent à tenir et remportent le match 2 pour égaliser la série avant deux matchs à Liberec.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kevin Klíma (Mountfield HK)

** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

* : Oliver Okuliar (Mountfield HK)











