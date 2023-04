Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Encore Très nettement dominé tout le match, Třinec s'impose encore et se retrouve à un succès de la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2023 à 20:04 Tweeter

Oceláři Třinec : 2-4 (2-3)



hcdynamo.cz Kacetl et Třinec résistent au Dynamo et gagnent le match 6

A égalité après quatre matchs les deux équipes reviennent à Pardubice pour un premier départage capitale entre elles. Le Dynamo espère profiter de sa glace et de ses partisans pour passer devant mais face à l'hermétisme défensif des Oceláři, rien n'est garanti.

Les chevaux démarrent au grand galop et mitraillent dès l'entame la cage visiteuse. Comme souvent depuis le début de la série, le Dynamo domine nettement le jeu cependant une fois encore Kacetl est en one-man show et tient bon sous l'orage de tirs. Třinec est sous l'eau durant ce premier tiers mais sauve les meubles avec un score vierge après 20 minutes de jeu.

L'effort local paye à l'entame du tiers médiant, Kousal contre son tir est repoussé au second poteau par le gardien, la reprise de Zohorna est imparable (1-0).

Les dragons se réveillent un peu et montrent les dents. Comme souvent, il leur faut peu de tentatives pour scorer, leurs adversaires devraient en prendre de la graine. Čukste d'un lourd slap de la bleue égalise (1-1).

Le Dynamo repart à ses devoirs et reprend le contrôle de la rencontre même si elle s'équilibre petit à petit, les visiteurs sortant enfin de leur somnolence. Sur un bon contre, les Oceláři passent devant au tableau d'affichage. Chmielewski réalise une incroyable passe en retrait pour Růžička qui profite de l'écran devant le but local pour trouer le but (1-2).

Pardubice est un peu sonné, lui qui domine nettement toute la première partie du match, le voilà mené au score, encore. Sous pression les locaux sont pénalisés. La sanction métallurgiste tombe rapidement, Růžička dans l'axe fait trembler les filets une deuxième fois en deux minutes (1-3).

Le jeu est équilibré et agréable en cette fin de deuxième période. Le Dynamo tente de se rapprocher et une pénalité visiteuse lui permet de poser son jeu et de presser sur la cage toujours solidement défendue. Le temps file, Musil d'un one-timer surpuissant déjoue Kacetl à deux secondes de la deuxième sirène (2-3).

Třinec démarre le dernier tiers avec un but d'avance et récupère d'entrée un powerplay, qu'elle n'exploite pas avec un seul petit tir à la cage. Le Dynamo est plus dominateur mais comme à son habitude, les dragons cadenassent et tiennent leur avance. Comme toujours malgré 13 lancers, les locaux ne peuvent revenir. Ils sortent leur gardien et Kurovský ajoute un nouveau but en cage vide (2-4).

Encore une fois la stratégie des Oceláři a marché, des buts en powerplay et en contre, puis tenir en défense. Ses adversaires n'ont toujours rien appris. Cette fois, Třinec n'a plus besoin que d'une victoire pour rejoindre la finale, et le prochain match est à domicile, le soleil brille. Pardubice déçoit une fois encore et surtout à domicile après avoir rebondu au match 4. De nouveau incapable de revenir au score malgré 41 lancers, le Dynamo se retrouve dos au mur. Il faudra aller chercher une très difficile victoire en Silésie pour poursuivre la course au titre.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Růžička

** : Jakub Jeřábek

*** : Martin Růžička
** : Jakub Jeřábek
* : Ondřej Kacetl











