Mountfield HK : 2-3 ap (0-2)



hc-vitkovice.cz Mountfield s'impose en prolongation au match 2

Au premier match la veille, Mountfield l'avait emporté à la suite d'une séance de tirs au but chez Vítkovice après un score vierge.

Mountfield domine séchement le premier tiers face à une équipe locale encore aux abonnés absents et qui se distingue uniquement par ses pénalités. Comme la veille, Stezka tient son équipe dans le rang. Les esprits s'échauffent au tiers médiant et les fautes pleuvent. Vítkovice sort enfin de sa torpeur et tient la dragée haute à son adversaire qui plie sous le feu mais parvient à tenir jusqu'à la deuxième sirène toujours sans but.

Finalement à force de tentatives les locaux parviennent enfin à faire sauter le verrou en powerplay à l'entame du dernier vingt. Lakatoš d'un slap de loin fait enfin trembler les filets de Hradec Králové après 125 minutes de stérilité ! (1-0).

Le match reste rugueux et peu agréable tant les vilains gestes sont récurrents de part et d'autres. A quatre contre quatre des espaces s'ouvrent et les visiteurs en profitent pour égaliser. Perret fait mine de contourner la cage avec la rondelle mais remet dans l'axe pour Blain laissé imprudemment seul dans le slot, sa reprise fait mouche et remet les deux équipes dos à dos (1-1).

Vítkovice repart dans l'autre sens à toute allure et repasse devant à peine une minute plus tard. Grman fait un énorme effort de conservation du palet dans le haut slot à la lutte, il remet dans l'angle pour Koch qui vient cueillir le portier visiteur (2-1).

Les locaux tentent de tenir leur petite avance tandis que Mountfield pousse pour revenir à hauteur. McCormack slape de la bleue, Okuliar masque le portier local et lui donne même un coup de coude dans le casque tandis que le palet franchit la ligne. Malgré la nette obstruction sur le gardien, les arbitres considèrent qu'elle intervient après le but et l'accordent dans un immense concert de huées (2-2).

Dans la foulée, les locaux sont pénalisés, mais ils tiennent bon. La fin de partie est équilibrée et le score ne bouge plus. Pour la deuxième fois de suite il faut disputer une prolongation, mais ci celle de la veille n'avait rien donné après 20 minutes celle-ci n'en dure même pas deux. Werek lance dans l'angle, Stezka repousse et met le gant dessus, mais Miškář a suivi et pousse avec sa crosse, la rondelle ressort et termine au fond (2-3).

Un autre but qui fait grincer des dents le public surtout en prolongation d'une rencontre de playoffs, mais les hommes rayés ont toujours raison. On espère toutefois que la ligue resserra les boulons car il y a déjà eu quatre buts très contestables sur les quatre premiers matchs de demi-finales, ça fait beaucoup. Mountfield remporte de justesse un deuxième match mais réalise un gros coup en ayant remporté les deux premiers matchs à l'extérieur ! La série se déplace à Hradec Králové où les locaux pourraient encore accroître leur avance. Vítkovice doit retrouver son punch offensif sous peine d'être sorti en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jérémy Blain

** : Peter Mueller

