Oceláři Třinec : 2-4

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 1-2 ap

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 2-1 ap

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary : 6-3

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 3-1

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 1-2

Sparta Prague - Vítkovice Ridera : 5-3



Photographe : Marek Švamberg pour hcplzen.cz Plzeň remporte enfin son premier succès de la saison

Plzeň qui n'a toujours pas le moindre point espère enfin décoller à domicile en recevant son rival de Karlovy Vary. Les visiteurs commencent bien, Vondráček dans l'angle remet dans le cercle gauche pour Bernad qui ouvre le score d'un puissant lancer balayé. La partie est disputée et équilibrée, Kodýtek dans le slot se retourne et fusille le portier pour égaliser. L'Energie profite d'un quatre contre trois pour repasser devant grâce à un bon lancer lointain de Rachůnek. En infériorité les Indiens égalisent, Kodýtek part en break, emporte le dernier défenseur et le gardien et fait trembler les filets. Au début du deuxième vingt, Vondráček contre, Pavlat fait une sortie hasardeuse qu'il rate complètement. L'attaquant de la station thermale conserve le palet et lance dans le but vide. Sur un powerplay, Hrabík profite d'un rebond pour égaliser. Plzeň accélère au dernier vingt, Blomstrand dans le haut cercle gauche donne pour la première fois l'avantage aux locaux. En suppériorité en fin de match, Rekonen double la mise. Kometa Brno -: 2-4Verva Litvínov -: 1-2 ap- Bílí Tygři Liberec : 2-1 ap- Energie Karlovy Vary : 6-3- Motor České Budějovice : 3-1HC Olomouc -: 1-2- Vítkovice Ridera : 5-3qui n'a toujours pas le moindre point espère enfin décoller à domicile en recevant son rival de. Les visiteurs commencent bien,dans l'angle remet dans le cercle gauche pourqui ouvre le score d'un puissant lancer balayé. La partie est disputée et équilibrée,dans le slot se retourne et fusille le portier pour égaliser. L'Energie profite d'un quatre contre trois pour repasser devant grâce à un bon lancer lointain de. En infériorité les Indiens égalisent,part en break, emporte le dernier défenseur et le gardien et fait trembler les filets. Au début du deuxième vingt,contre,fait une sortie hasardeuse qu'il rate complètement. L'attaquant de la station thermale conserve le palet et lance dans le but vide. Sur un powerplay,profite d'un rebond pour égaliser. Plzeň accélère au dernier vingt,dans le haut cercle gauche donne pour la première fois l'avantage aux locaux. En suppériorité en fin de match,double la mise. Baránek conclut en cage vide, les Indiens remportent enfin leur premier match et abandonnent la dernière place.

Premier succès également pour le triple champion en titre les Oceláři qui ont débuté par quatre défaites. Cette fois ils l'emportent de manière plutôt convaincante sur la glace de Brno. Menés rapidement après un premier but de Zaťovič, les métallos prennent les commandes grâce à un doublé de Daňo. Puis ils prennent le large sur un but de Svačina .

Le Sparta confirme son retour en dominant le leader Vítkovice. Grâce à un excellent premier tiers où les Praguois ont marqué trois buts, ils se sont ouvert les portes du succès. Les mineurs malgré deux buts de Bukarts et deux points de Krieger n'ont pu revenir et glissent à la dernière marche du podium.

hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice gagne à Olomouc et passe en tête

Olomouc subit son premier revers de la saison, devant ses partisans elle s'est inclinée face au Dynamo. Dans un premier tiers engagé, Kousal profite d'un mauvais blocage du portier local, le palet traîne devant la cage et il l'expédie au fond pour ouvrir la marque. Le coq bénéficie d'un long powerplay de 4 minutes au début du tiers médiant, il en profite pour égaliser. Orsava canonne, le puck s'écrase contre la bande, rebondit au deuxième poteau où Káňa n'a plus qu'à le pousser au fond. En powerplay également, le cheval blanc repasse devant, Košťálek d'un coup de canon de la bleue trouve la faille. Pardubice gère tranquillement son avance et l'emporte pour passer en tête de l'extraliga.

Mladá Boleslav poursuit son bon parcours et remporte un succès étriqué mais précieux contre les Bílí Tygři. Les tigres mordent en premier grâce à Najman, mais les lions égalisent par Fořt. Les locaux sont en powerplay en prolongation, Šťastný en profite pour leur donner la victoire. Les verts sont maintenant deuxième du général.

Nouveau succès pour les Rytíři qui arrachent la victoire sur la glace de Litvínov, dernière équipe sans victoire cette saison. Les deux équipes sont à égalité après le temps supplémentaire, au but de Kudrna pour les chimistes a répondu celui de Filip pour les chevaliers. En prolongation, Procházka met fin au suspense et offre la victoire à Kladno qui trône fièrement au quatrième rang.

Mountfield s'impose devant ses partisans contre České Budějovice et s'empare de la 7ème place au classement, juste derrière son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kryštof Hrabík (Škoda Plzeň)

** : Marko Daňo (Oceláři Třinec)

*** : Kryštof Hrabík (Škoda Plzeň)

** : Marko Daňo (Oceláři Třinec)

* : Alex Lintuniemi (BK Mladá Boleslav)











