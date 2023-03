Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Et de deux Mountfield devient la deuxième équipe à se qualifier pour les demi-finales en dominant Liberec en 5 matchs. Třinec s'impose à Praha et n'a plus besoin que d'un succès pour se qualifier Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2023 à 21:07 Tweeter

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 6-4 (4-1)

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 0-3 (2-3)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield s'impose au match 5 et rejoint les demi-finales

Mountfield vainqueur des deux matchs à Liberec, peut espérer conclure devant ses partisans et se qualifier en peu de temps pour conserver de la fraicheur. Le premier tiers commence tambour battant pour les locaux qui dominent outrageusement des visiteurs qui semblent encore dans le bus. Profitant d'un powerplay, les lions ouvrent le score. Lev d'un one-timer très ovechkinien dans le cercle gauche fait trembler les filets. Dès la reprise du deuxième vingt, un dégagement catastrophique de la défense des tigres blancs, profite à Jergl qui remet pour Lalancette seul devant la cage, il fusille le portier et double la mise dans une clameur. Les Bílí Tygři contrent dans la foulée et se ruent à l'assaut. Ivan contre, Machovský repousse son tir plein axe, Jelínek reprend victorieusement. Les visiteurs restent dominant et très dangereux, deux minutes plus tard, Flynn parvient à récupérer la rondelle dans un slot surpeuplé et la propulse au fond pour l'égalisation. Les locaux perdent patience et commettent une double faute, Bulíř lance mais son tir est bloqué, qu'à cela ne tienne, Jelínek récupère et donne l'avantage aux siens. Joie de courte durée pour Liberec. Okuliar parvient à contrer, il sert Jank qui sort du cachot et qui égalise. Les tigres blancs retournent à leur domination mais ne peuvent marquer avant la deuxième sirène. En powerplay au début du dernier tiers, Klíma contourne la cage mais remet en retrait au premier poteau où Jergl n'a plus qu'à pousser au fond pour donner l'avantage aux locaux. Liberec inverse la tendance et récupère à son tour un powerplay. Melancon slape de la bleue, Birner sur le trajet du palet le dévie dans la cage pour égaliser. Joie de courte durée, moins d'une minute plus tard Okuliar dans le slot pousse contre le portier et parvient à marquer, malgré la présence de plusieurs joueurs dans la zone du gardien et une interférence assez nette sur ce dernier, le but est accordé. Les Bílí Tygři poussent pour revenir, en vain. Ils sortent leur gardien et Perret en profite pour marquer son premier but des playoffs en cage vide. Mountfield remporte un quatrième match de suit et composte son billet pour les demi-finales. Liberec encore dominateur sur ce match ne peut l'emporter et se fait éliminer par la petite porte. On peut questionner la stratégie d'aligner le gardien remplaçant sur un match à élimination de playoffs.

Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Růžička et Třinec déjouent le Sparta au match 5

Třinec vainqueur avec confiance du match 4 se déplace dans la capitale pour un match 5 très important Sparta. Le vainqueur prendra une avance décisive en vue de la demi-finale. Les locaux dominent la première période et montrent un bon visage à leurs partisans. Ils profitent d'un powerplay en toute fin de tiers pour ouvrir la marque. Voženílek place parfaitement au second poteau, Růžička s'y reprend à deux fois mais parvient à déjouer Kovář. Le Sparta reprend fort au deuxième vingt, les locaux complètement sous l'eau sont contraints à la faute deux fois et subissent la mitraille adverse. Comme au dernier match, Kacetl virevolte et maintient l'avance des siens. Mais malgré ce second tiers à sens unique, le score ne bouge pas. Les visiteurs ont tiré 19 fois sans succès, tandis que les locaux n'ont pas pu lancer une seule fois à la cage durant ces vingt minutes ! Le Sparta continue de dominer durant le dernier tiers mais sans succès devant la cage visiteuse. Les minutes défilent et le score reste bloqué. Les Pragois sortent alors leur gardien pour tenter de revenir à hauteur. Mal leur en prend, Kurovský puis Daňo marquent dans la cage vide. Nouvelle victoire complètement hold-up pour les Oceláři avec un jeu blanc de Kacetl (33 arrêts) et un seul but marqué sur seulement 12 petits lancers. La stérilité offensive des spartiates leur coûte un deuxième match et ils se retrouvent au bord du gouffre. Třinec reçoit mardi et pourrait conclure la série devant ses partisans.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kacetl (Oceláři Třinec)

** : Aleš Jergl (Mountfield HK)

