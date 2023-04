Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Force de frappe Les Rytíři écrasent Zlín au match 3 des barrages et ne sont plus qu'à un succès du maintien Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2023 à 20:12 Tweeter

Rytíři Kladno : 1-7 (0-3)



Photographe : David Peška dejfoto.cz pour beranizlin.cz Les Rytíři écrasent Zlín au match 3 et sont presque sauvés

Kladno mène la série de barrage 2-0 après deux victoires logiques à domicile. En déplacement à Zlín l'affaire s'annonce plus ardue tant les Berani ont été solides à domicile durant tous les playoffs de Chance Liga qui les ont mené au titre. Ils n'auront de toute façon pas le choix, il faut l'emporter coûte que coûte pour ne pas se retrouver dos au ravin. La partie commence mal pour les visiteurs pénalisés dès la première minute. Les Berani peinent à s'installer sur une perte de palet catastrophique à la bleue, Kubík récupère et lance Plekanec seul en break qui troue le but local en infériorité (0-1).

Les Rytíři dominent du casque et des épaules la rencontre face à une équipe locale complètement perdue sur sa propre glace. Sous pression, les béliers sont pénalisés. Filip s'infiltre dans la zone et profite de l'écran d'un défenseur jaune et bleue pour coller au fond et doubler la mise (0-2).

Zlín ne parvient pas à se lancer dans cette partie et subit un bombardement sans pitié des visiteurs. Huf fait le show pour tenir le score mais il est bien seul, les locaux sont inexistants et s'effondrent en fin de période. Klepiš fait un énorme travail de conservation du palet puis remet en retrait à la bleue pour Pytlík qui d'un puissant slap alourdit la marque (0-3).

A peine une minute plus tard les chevaliers frappent une quatrième fois ! Les défenseurs locaux se trouent complètement et Kladno se retrouve en contre à quatre contre un. Huf réalise un arrêt miraculeux du bout du patin sur le tir de Kubík au deuxième poteau, mais il récupère derrière le but et remet au premier pour Indrák qui n'a plus qu'à pousser au fond malgré un plongeon desespéré du gardien déjà au sol (0-4).

Un premier tiers cauchemardesque pour Zlín qui a subit 22 lancers en 20 minutes et n'a pu en adresser qu'un seul sur la cage de Brízgala. C'est un gouffre d'écart de niveau auquel on assiste dans ces barrages. Le deuxième tiers commence exactement comme le premier a fini. Le pressing visiteur est infernal sur la cage locale et finalement un slap terrible de Ticháček troue les filets après à peine une minute de jeu (0-5).

Le coach local change de gardien et rappelle l'héroïque Huf sur le banc remplacé par Kořének. La partie est perdue, le titulaire est préservé pour demain match qui sera déjà éliminatoire. Les Berani sortent enfin du bois et se montrent plus dangereux tandis que Kladno a pas mal réduit l'allure sûr de son avance. A la mi-tiers une faute est sifflée contre Zlín. Le powerplay des chevaliers fait encore mouche. Ticháček slape, le portier repousse mais le rebond est envoyé au fond par Zikmund (0-6).

La partie se rééquilibre et les deux équipes se neutralisent. Dans les derniers instants, la défense des béliers s'illustre encore par une erreur monumentale, elle relance dans l'axe sur Plekanec complètement seul, il n'en demandait pas tant pour marquer son deuxième but (0-7).

Au dernier tiers les Berani multiplient les fautes mais Kladno ne fait plus trop d'efforts, et Kořének parvient à tenir le score. Au quart d'heure de jeu les Rytíři sont pénalisés, le powerplay de Zlín débloque enfin le score. Kindl récupère en zone offensive met en retrait au deuxième poteau pour Mrázek qui fait se coucher le gardien et glisse jusqu'au premier poteau où Kratochvíl n'a plus qu'à pousser dans la cage vide (1-7).

L'honneur est sauf pour Zlín qui malgré quelques belles tentatives ne peut réduire la note avant la sirène finale. Kladno remporte triomphalement ce troisième match et prend une avance décisive dans ce barrage, il ne lui faut plus qu'un succès pour se maintenir, cela peut arriver dès demain. Les Berani ont explosé face à un adversaire reposé après un mois sans compétition, alors qu'eux sortent d'éprouvants playoffs. Ce type de barrage ne peut que convenir au dernier d'extraliga et jamais au champion de Chance Liga. On voit tout de même l'écart entre les deux championnats. Il paraît hautement impossible que Zlín fasse un résultat demain et devrait voir ses espoirs de retour en élite balayés en quatre parties.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Plekanec

** : Jiří Ticháček

