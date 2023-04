Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Il en fallait un Mountfield arrache la victoire en prolongation du match 7 et rejoint la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2023 à 19:47 Tweeter

Mountfield HK : 1-2 ap (3-4)



hc-vitkovice.cz Mountfield arrache sa place en finale en prolongation du match 7

Vítkovice est de retour à domicile pour un septième match très improbable au vue du début de la demi-finale puisqu'il était mené 3-0 par Mountfield. Les mineurs ont gagné les matchs 4, 5 et 6 et égalisent avant un ultime match devant leurs partisans où ils espèrent conclure une formidable remontée pour affronter leurs éternal rivaux en finale. Hradec Králové après avoir gaspillé trois balles de matchs dont deux à domicile, espère enfin conclure pour éviter une sortie crève coeur.

Le premier tiers est engagé, les visiteurs lancent plus mais les locaux suivent le rythme et se montrent dangereux également. Les vingt premières minutes s'achèvent sans but. Le deuxième vingt démarre sur un gros rythme bien plus fort que le premier et les deux équipes se rendent coup pour coup. Mountfield met le pressing, McCormack de la bleue dévie au deuxième poteau pour Miškář qui ouvre le score d'un magnifique but (0-1).

Vítkovice accélère alors le ton et met en grande difficulté son adversaire qui plie de tous côtés. Sous une pression infernale, les visiteurs sont pénalisés. Lakatoš à la bleue envoie un missile, Machovský repousse, Kalus dos à la cage reprend le rebond et le met au fond (0-2).

Au dernier tiers les deux équipes continuent de régaler le public, chacune à ses grosses occasions pour en finir mais en vain. Jergl en contre est fauché, il obtient un tir de pénalité. Il s'élance sur le côté mais vient se heurter à la botte de Stezka qui a bien suivi. Vítkovice accroît son pressing en fin de partie, les visiteurs souffrent mais parviennent à tenir jusqu'à la sirène finale. Il faut pour la cinquième fois disputer une prolongation. Vítkovice est plus dangereux et s'offre de nettes occasions, compensées par de dangereux breaks. Une faute est sifflée contre Mountfield pour surnombre, bien installés les locaux ne tirent que de loin. En toute fin de prolongation ce sont les locaux qui sont sanctionnés pour un faire trébucher presque inévitable tant il conduisait à une action dangereuse. Le powerplay s'installe, Vítkovice parvient à le repousser dans un premier temps. Okuliar parvient à extraire le palet contre la bande, il repart vers le centre, et entre trois joueurs locaux parvient à fusiller Stezka, c'est fini (1-2).

Mountfield arrache enfin sa quatrième victoire après avoir raté trois occasions d'en finir. Première qualification en finale de l'histoire pour Hradec Králové qui tentera de faire tomber de son piédestal Třinec triple champion en titre et qui dispute sa cinquième finale consécutive. Pour Vítkovice c'est une sortie par la grande porte après une superbe saison et playoffs mais cette défaite en prolongation a un goût amer tant la finale était proche.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Matěj Machovský

** : Aleš Stezka

* : Patrik Miškář Vítkovice Ridera -: 1-2 apVítkovice est de retour à domicile pour un septième match très improbable au vue du début de la demi-finale puisqu'il était mené 3-0 par Mountfield. Les mineurs ont gagné les matchs 4, 5 et 6 et égalisent avant un ultime match devant leurs partisans où ils espèrent conclure une formidable remontée pour affronter leurs éternal rivaux en finale. Hradec Králové après avoir gaspillé trois balles de matchs dont deux à domicile, espère enfin conclure pour éviter une sortie crève coeur.Le premier tiers est engagé, les visiteurs lancent plus mais les locaux suivent le rythme et se montrent dangereux également. Les vingt premières minutes s'achèvent sans but. Le deuxième vingt démarre sur un gros rythme bien plus fort que le premier et les deux équipes se rendent coup pour coup. Mountfield met le pressing,de la bleue dévie au deuxième poteau pourqui ouvre le score d'un magnifique butVítkovice accélère alors le ton et met en grande difficulté son adversaire qui plie de tous côtés. Sous une pression infernale, les visiteurs sont pénalisés.à la bleue envoie un missile,repousse,dos à la cage reprend le rebond et le met au fondAu dernier tiers les deux équipes continuent de régaler le public, chacune à ses grosses occasions pour en finir mais en vain.en contre est fauché, il obtient un tir de pénalité. Il s'élance sur le côté mais vient se heurter à la botte dequi a bien suivi. Vítkovice accroît son pressing en fin de partie, les visiteurs souffrent mais parviennent à tenir jusqu'à la sirène finale. Il faut pour la cinquième fois disputer une prolongation. Vítkovice est plus dangereux et s'offre de nettes occasions, compensées par de dangereux breaks. Une faute est sifflée contre Mountfield pour surnombre, bien installés les locaux ne tirent que de loin. En toute fin de prolongation ce sont les locaux qui sont sanctionnés pour un faire trébucher presque inévitable tant il conduisait à une action dangereuse. Le powerplay s'installe, Vítkovice parvient à le repousser dans un premier temps.parvient à extraire le palet contre la bande, il repart vers le centre, et entre trois joueurs locaux parvient à fusiller, c'est finiMountfield arrache enfin sa quatrième victoire après avoir raté trois occasions d'en finir. Première qualification en finale de l'histoire pour Hradec Králové qui tentera de faire tomber de son piédestal Třinec triple champion en titre et qui dispute sa cinquième finale consécutive. Pour Vítkovice c'est une sortie par la grande porte après une superbe saison et playoffs mais cette défaite en prolongation a un goût amer tant la finale était proche.*** : Matěj Machovský** : Aleš Stezka* : Patrik Miškář © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo