Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 2-1

Rytíři Kladno - Vítkovice Ridera : 1-2

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 3-4 TAB

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 4-2

Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice : 5-1

Kometa Brno - HC Olomouc : 3-0



Litvínov remporte une quatrième victoire consécutive en dominant Plzeň battu pour la septième fois d'affilée et qui reste sur neuf défaites lors de ses dix derniers matchs. Après un bon premier tiers les deux équipes se séparent sur un score vierge. Au début du tiers médiant, sur un engagement gagné par Estephan, Zdráhal reprend immédiatement et troue le but. La partie est équilibrée mais les locaux doublent la mise en contre. Stránský part en contre à 2 contre 1 remet au deuxième poteau et Zdráhal propulse dans l'angle ouvert. Au dernier tiers les visiteurs accélèrent mais sont sanctionnés d'un tir de pénalité, Svoboda détourne le tir d'Estephan pour sauver les siens. A 6 minute du terme, Rekonen marque un but identique au premier, un one-timer apès un engagement gagné à l'offensive. Malgré leurs efforts les Indiens ne reviendront pas. Le Verva composte son billet pour les playoffs.

Vítkovice remporte une victoire serrée à Kladno qui reste lanterne rouge malgré ses efforts. Les mineurs dominent le premier tiers et mènent grâce à Raskob. La partie est assez équilibrée malgré une légère domination visiteuse qui se concrétise par un deuxième but à l'entame du dernier vingt. Une suppériorité tardive permet à l'increvable Jágr de marquer son quatrième but de la saison et de redonner l'espoir aux



Le Sparta conforte sa troisième place dans un remake de la dernière finale contre Třinec qui rechute encore. Un excellent premier tiers permet aux Pragois de marquer à trois reprises contre une pour les visiteurs. Profitant d'un powerplay au début du dernier tiers, Marcinko réduit l'écart. Les visiteurs poussent mais en vain, Buchtele redonne le large aux locaux qui finissent par logiquement l'emporter.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Le BK brise la série de Mountfield et se qualifie pour les playoffs

Mladá Boleslav s'impose aux tirs au but à Hradec Králové et brise la série de victoire des locaux. Les coéquipiers de Perret mènent après seulement 38 secondes. Roman ne tarde pas à égaliser avant que Söderlund ne donne l'avantage aux Verts. McCormarck égalise dès la reprise avant que Zachar ne permettent aux locaux de mener la danse. Pláněk égalise en powerplay à 57 secondes du terme.

Pláněk égalise en powerplay. Le BK domine la prolongation sans parvenir à s'imposer. Aux tirs au but ses deux premiers tireurs, Klíma et Šmerha font mouche alors que Novotný repousse les quatre locaux. Une victoire clé pour les lions qui se qualifient pour les playoffs quoi qu'il arrive au deux derniers matchs.

La Kometa s'empare du huitième rang en corrigeant Olomouc, qui n'a plus d'avance sur son rival. Vincour marque deux points tandis que Furch blanchit avec 26 arrêts. Septième défaite en neuf matchs pour les coqs qui s'inclinent pour la deuxième fois d'affilée sans marquer de but.

L'Energie écrase České Budějovice qui reste au bord du gouffre. Le premier tiers est équilibré mais Karlovy Vary sort devant au tableau d'affichage. Le Motor tombe en panne au tiers médiant et encaisse trois buts sans réplique. Malgré un bon dernier tiers les visiteurs ne peuvent réduire l'écart. Černoch et Kohout terminent à deux points, Karlovy Vary grimpe au neuvième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Patrik Zdráhal (Verva Litvínov)

** : Alex Lintuniemi (BK Mladá Boleslav)

* : Dominik Furch (Kometa Brno)