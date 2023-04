Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Interminable et incroyable Vítkovice remporte le match 6 après 139 minutes de jeu et égalise dans la série après avoir été mené 3-0 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2023 à 23:44 Tweeter

Vítkovice Ridera : 1-2 ap (3-3)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Vítkovice gagne le match 6 après 4 prolongations et égalise

Vítkovice continue sa mission survie après avoir déjà sauvé deux balles de matchs. Les mineurs retournent à Hradec Králové dans les mêmes conditions, il faut vaincre pour éviter l'élimination et pousser à la tenue d'un septième match à Ostrava. Mountfield qui a déjà gâché deux occasions d'en finir doit se reprendre à domicile pour éviter à tout prix un septième match qui serait bien imprévisible.

Les locaux démarrent bien la rencontre du bon patin et font le siège de la cage adverse sans succès. Les mineurs peinent à convaincre et sont pénalisés, sous pression ils tiennent bon et Stezka repousse toutes les tentatives. Ragaillardis, les visiteurs contrent. Mountfield HK -: 1-2 ap (3-3)Vítkovice continue sa mission survie après avoir déjà sauvé deux balles de matchs. Les mineurs retournent à Hradec Králové dans les mêmes conditions, il faut vaincre pour éviter l'élimination et pousser à la tenue d'un septième match à Ostrava. Mountfield qui a déjà gâché deux occasions d'en finir doit se reprendre à domicile pour éviter à tout prix un septième match qui serait bien imprévisible.Les locaux démarrent bien la rencontre du bon patin et font le siège de la cage adverse sans succès. Les mineurs peinent à convaincre et sont pénalisés, sous pression ils tiennent bon etrepousse toutes les tentatives. Ragaillardis, les visiteurs contrent. Jarůšek dans l'angle du but dévie au second poteau pour Krieger qui fusille le portier local et ouvre les compteurs des Moraves-Silésiens (0-1).

Malgré quelques bonnes tentatives, Mountfield ne parvient pas à déjouer le portier adverse avant la première sièrne. Au deuxième vingt la musique change et c'est Vítkovice qui presse. Sous pression, les locaux sont pénalisés deux fois, mais le powerplay visiteur ne donne rien. Vítko conserve le contrôle du puck et malmène son adversaire sans succès au tableau d'affichage. En fin de période, un powerplay relance un peu les locaux qui ne marqueront pas. Mountfield continue de dominer le jeu au dernier tiers et presse pour revenir, les visiteurs laissent dangereusement filer en tenant leur mince avance. Cela ne suffit évidemment pas. A la mi-tiers, Blain dévie pour McCormack seul à gauche, il avance et fusille le portier déjà en papillon au sol (1-1).

Les lions ne lâchent pas leur pression sur la cage visiteuse mais ne peuvent pas déjouer Stezka avant la sirène finale. Rebelote, on doit jouer une prolongation. Celle-ci est extrêment verrouillée et tendue, peu d'occasions sont à noter ni d'un côté ni de l'autre. Les 20 minutes supplémentaires ne donnent rien. La deuxième prolongation est plus équilibré mais Mountfield reste le plus dangereux à l'offensive notamment grâce à deux powerplays. Malgré cela rien n'y fait, les portes restent fermées. Après 20 minutes supplémentaires, le score n'a toujours pas bougé. La troisième prolongation est plus équilibrée et les visiteurs montrent les dents. Lakatoš breake, son tir est repoussé par Machovský mais Bukarts qui a suivi propulse en l'air au fond des buts. Après consultation de la vidéo, la crosse du Letton était bien trop haute et le but n'est logiquement pas accepté. La partie continue, malgré un troisième powerplay dans la prolongation, Mountfield continue de se casser les dents. Après 120 minutes de jeu, il n'y a toujours pas de vainqueur. Les mineurs vont mieux dans cette quatrième prolongation et sont plus insicifs mais sans résultat. En fin de période, ils fatiguent et souffrent du pressing local. Ils commettent une faute à 2 minutes de la fin. Il semble que c'est le point de rupture, mais le powerplay de Mountfield perd complètement en lucidite et se fait repousser aisément. Dej parvient à couper la passe de Pavlík et part en contre à deux contre deux, il peut servir parfaitement Lakatoš, il se décale le long de la cage et vient cueillir Machovský après 138 minutes 51 de jeu (1-2).

Vítkovice l'emporte en infériorité numérique après quasiment 7 périodes jouées ! Un record dans l'histoire de l'extraliga tchèque. Menés 3-0 dans la série, les mineurs parviennent à remporter les trois matchs suivants et égalisent dans la série. Ils disputeront à domicile un septième et dernier match samedi dans cette incroyable demi-finale. Ostrava peut remercier son incroyable portier Stezka auteur de 79 arrêts ! Mountfield gaspille une troisième balle de match dans cette série. Les lions peuvent se mordre les doigts d'avoir perdu ce match qu'ils ont nettement dominé mais sans trouver la clé.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleš Stezka

** : Dominik Lakatoš

