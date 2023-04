Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Invincible ? Troisième victoire en trois matchs pour Hradec Králové aux portes de la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2023 à 00:15 Tweeter

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 4-2 (3-0)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield remporte une troisième victoire dans la série

Mountfield après s'être imposé deux fois d'extrême justesse à l'extérieur, se retrouve en excellente posture avec plus besoin que de deux victoires avec deux matchs à domicile. Vítkovice n'a pas le choix il doit renverser les locaux pour revenir dans cette demi-finale.

Les visiteurs démarrent bien le premier tiers mais une pénalité stoppe leur élan, pire Okuliar en one timer sur la droite ouvre les vannes pour les locaux (1-0).

La partie s'équilibre même si les mineurs restent les plus dangereux de ce tiers. Sur un deuxième powerplay pourtant les lions doublent la mise. Lalancette transperce la défense, et devant le but dévie dans l'angle pour McCormack qui reprend victorieusement (2-0).

Dans les dernières secondes du tiers c'est au tour des locaux d'être sanctionnés. Vítkovice en profite pour réduire l'écart avant la première sirène. Depuis l'angle, Lakatoš canonne, Kalus relaie au fond des filets (2-1).

Le deuxième tiers est dominé par Mountfield qui ne parvient pas pour autant à creuser son avance et il s'achève sur le même score. Au dernier tiers, Vítkovice charbonne pour revenir à hauteur et à force de tentatives, il égalise enfin. Krieger dévie au fond le slap de Gewiese à dix minutes du terme (2-2).

La partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup sur un gros rythme de jeu. Encore une fois, les locaux font preuve de réalisme et repasse devant contre le cours du jeu. Miškář en break parvient à fusiller Stezka d'un tir juste sous la barre (3-2).

Il reste cinq minutes à jouer, les locaux les passent en apnée sous la mitraille des mineurs, mais ceux-ci ne trouvent pas la faille. Ils sortent leur gardien pour avoir un joueur de plus, Pavlík va scorer en cage vide pour assurer la victoire de Hradec Králové. Il s'agit de la troisième dans la série, qui est quasiment pliée. En cas de nouveau succès ce soir, Mountfield rejoindrait la finale. Vítkovice joue mieux mais s'incline encore, il n'a plus de marge de manoeuvre, il faudra vaincre ou mourir au match 4.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Oliver Okuliar

** : Graeme McCormack

